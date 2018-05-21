عفة الدباغ تستعيد أزياء أميرات القرن الـ 18

أزهار البياتي (الشارقة)
أطلقت مصممة الأزياء السعودية عفة الدباغ مجموعتها الجديدة من العبايات الخليجية الأنيقة، وذلك لموضة وسمي ربيع وصيف الـ 2018، مظهرة عبرها نماذج منتقاة من التصميمات الكلاسيكية الراقية، من تلك التي تحتفي بأناقة السيدات وتغلف قوامهن بمنتهى الرشاقة والجمال، مستوحية لها استشراقات ملهمة تنسجم مع متطلبات المرأة المعاصرة في مختلف المناسبات.
وتألقت المصممة في تشكيلتها الجديدة لأقصى الحدود، عاكسة بكل حرفية وجدارة ملامح من لمساتها المبدعة ونضوجها الفني الذي حصدته بعد خبرة سنوات طويلة قضتها في هذا المجال، لتأخذنا معها هذه المرة في رحلة من الرقي والتفرد، إلى عوالم مفعمة بنفحات الأناقة والأنوثة والدلال، مستعيدة كلاسيكيات ناعمة، صاغتها وفق قوالب عصرية ومتجددة لتلائم مختلف النساء ومن شتى الأعمار.
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وأضافت: «انطلاقاً من هذا الحلم، ومن عشقي للرسم، عكفت على دراسة تصميم الأزياء في لندن، وبفضل دراستي وعملي خلال السنوات الأولى من مسيرتي المهنية، اختلطت بعالم الأعمال مع بعض من أرقى العلامات الفاخرة بين دبي وباريس، مرتقية بمهاراتي وأدواتي كافة، حتى وصلت إلى المستوى الفني الذي يرضيني ويمنحني شذرات التألق والنجاح». في هذه التشكيلة الرمضانية استلهمت الدباغ عناصر من التراث الرومنسي العريق الذي اتّسم به نمط ملابس الأميرات والأمراء في أوروبا خلال القرن الثامن عشر، لتبتكر مجموعتها البديعة لموضة موسمي ربيع وصيف 2018، مستثمرة زيارتها لقصر كنسينجتون في لندن في فصل الصيف المنصرم.
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والمتابع لتفاصيل هذه التشكيلة من أزياء عفة الدباغ، يكتشف تميزها بخطوط ناعمة وقصات نظيفة ومبسطة، ليشي كل نموذج منها بلمسات من الرومانسية الحالمة، متألقة تارة بنعومة الكشاكش، التي زينت الأطراف، وتارة أخرى بحبكة العبارات المكتوبة والمطرّزة يدويا بخيوط الحرير والبريسم، مصحوبة برسومات ومطرزات رقيقة للعصافير والأزهار.