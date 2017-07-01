مقتل 19 جندياً ليبياً وإصابة 86 في بنغازي

طرابلس (وكالات)
كشفت مصادر عسكرية وطبية متطابقة أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم 19 قتيلاً و86 جريحاً من الجيش الليبي، التابع لمجلس النواب المنتخب، خلال العمليات العسكرية الأخيرة في منطقتي الصابري ووسط البلاد بمدينة بنغازي شرقي البلاد.
وقالت المصادر لموقع «بوابة الوسط» الإخباري أمس، إن هذا الإحصاء يشمل الفترة من 22 يونيو الجاري، وقت انطلاق العمليات العسكرية الأخيرة بالمدينة، وإلى الأربعاء.
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وأوضح ثابت، لـ «بوابة الوسط»، أن سرايا المدفعية والدبابات تدك أوكار الإرهاب في آخر معاقله، بعد هدوء نسبي وحذر أمس الأول، الذي شهد مناوشات واشتباكات متقطعة بشارع الشريف بين الحين والآخر.
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