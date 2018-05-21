دراسة: %8 من انبعاثات الاحتباس الحراري سببها السياحة

سيدني (د ب أ)

قدر فريق من الباحثين بجامعة سيدني أن صناعة السفر السبب وراء نحو 8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.

وعلى عكس الأبحاث السابقة، نظر العلماء إلى ما هو أبعد من مجرد وسائل النقل والفنادق، حيث وضعوا في الحسبان الطعام والشراب والبيع بالتجزئة. وكانت دراسات سابقة خلصت إلى أن السياحة العالمية تقف وراء نسبة من الانبعاثات أقل بكثير من هذه.

فعلى سبيل المثال، قدرت دراسة استقصائية عام 2010 أن قطاع السفر يتسبب في انطلاق 1.12 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يشكل 3% فقط من التلوث المسبب للاحتباس الحراري. وخلصت دراسة عام 2018 إلى أن حجم الملوثات الناتج عن السياحة هو 4.5 مليار طن.

ووفقا لدراسة جامعة سيدني، فإن المصدر الأكبر لهذه الملوثات على مستوى العالم هو الولايات المتحدة، تليها الصين ثم ألمانيا. ومن بين أكبرها أيضا الهند والمكسيك والبرازيل وكندا واليابان. وخلص الباحثون إلى أن هناك صلة بين الازدهار في دولة ما وحجم بصمتها الكربونية السياحية، حيث تصدر الدول ذات الدخل المرتفع نسبة أكبر من الملوثات.

واقترح الباحثون على المسافرين التقليل من الطيران أو التبرع بأموال لوكالات التعويضات المعنية بغاز ثاني أكسيد الكربون. وأضافوا أنه من التدابير المفيدة أيضا فرض ضريبة على ثاني أكسيد الكربون.