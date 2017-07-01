قرقاش: 30 يونيو أسدلت ستار فصل مظلم في مصر

أبوظبي، القاهرة (الاتحاد، وكالات)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «ثورة 30 يونيو» أسدلت ستار فصل مظلم في مصر، بكسر التآمر الخارجي والحزبي من الإخوان وداعميهم.

وقال قرقاش، في تغريدات على حسابه في «تويتر»، إن «ثورة الشعب المصري في 30 يونيو محطة مهمة في عودة توازن أرض الكنانة، ومع صعوبة مسار الاستقرار والازدهار، إلا أن الدعم الشعبي يبقى الرصيد الأكبر».

وأضاف أن «التآمر الخارجي والحزبي على مصر، واللجوء إلى العنف والإرهاب من الإخوان ورفاق طريقهم، تكسّر أمام إرادة الشعب، فصل مظلم أسدلت ثورة 30 يونيو ستاره». ولفت إلى أن مصر تواجه حالياً تحديات الاستقرار والتنمية «بثقة تزيد كل يوم، وللمتآمرين على مصر منافيهم وصراخهم وعويلهم يزيد هامشية كل يوم».

وأكد أنه لا يمكن «لأي عربي مخلص إلا أن يفرح لاستقرار مصر ونجاحها وعزّها، فلن نتمكن من صيانة الفضاء العربي دون نجاح مصر، ودون استقرارها وتطورها».