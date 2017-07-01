قرقاش: 30 يونيو أسدلت ستار فصل مظلم في مصر

أبوظبي، القاهرة (الاتحاد، وكالات)
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «ثورة 30 يونيو» أسدلت ستار فصل مظلم في مصر، بكسر التآمر الخارجي والحزبي من الإخوان وداعميهم.
وقال قرقاش، في تغريدات على حسابه في «تويتر»، إن «ثورة الشعب المصري في 30 يونيو محطة مهمة في عودة توازن أرض الكنانة، ومع صعوبة مسار الاستقرار والازدهار، إلا أن الدعم الشعبي يبقى الرصيد الأكبر».
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وأكد أنه لا يمكن «لأي عربي مخلص إلا أن يفرح لاستقرار مصر ونجاحها وعزّها، فلن نتمكن من صيانة الفضاء العربي دون نجاح مصر، ودون استقرارها وتطورها».
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