صــادرات اليابان ترتفع %7.8 في أبـريل

طوكيو (رويترز)

ارتفعت الصادرات اليابانية في أبريل بدعم من زيادة شحنات السيارات والآلات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات، وتشير زيادة الأحجام إلى أن الطلب الخارجي القوي يمكن أن يساعد الاقتصاد على التعافي سريعا بعد انكماشه في الربع الأول من العام.

وزادت الصادرات 7.8% في أبريل مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، وهو ما يقل عن متوسط توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز الذي أشار لزيادة نسبتها 8.1%. وفي مارس ارتفعت الصادرات 2.1 على أساس سنوي.

وارتفعت الصادرات اليابانية من حيث الحجم، باستبعاد تأثير أسعار الصرف، 4.6% على أساس سنوي في أبريل وهي وتيرة أسرع من الزيادة البالغة 1.8% على أساس سنوي في مارس. ومن المرجح أن يستمر نمو الصادرات بفضل زيادة الطلب على معدات التصنيع والسيارات وأجزاء السيارات، لكن الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة يجعلها هدفا محتملا لسياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أمس أن صادرات السيارات ارتفعت 15.3% في أبريل مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، فيما ارتفعت صادرات معدات صناعة أشباه الموصلات 18.2% على أساس سنوي. وزادت الصادرات إلى الصين، أكبر الشركاء التجاريين لليابان، بنسبة 10.9% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة مع زيادة نسبتها 10.8% في الشهر السابق، بسبب زيادة شحنات الآلات المستخدمة في معالجة المعادن وصناعة المكونات الإلكترونية. وغالبا ما تستخدم الصادرات اليابانية إلى الصين كمقياس للطلب العالمي، لأن الشركات الصينية تستخدم المواد والمعدات المستوردة من اليابان في تصنيع سلع تصدرها لدول أخرى.