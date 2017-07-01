فيينا (وام)

أكدت دولة الكويت حرصها على مواصلة تقديم الدعم الكامل لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» وتشجيع التنمية الصناعية والشاملة في دول العالم من أجل القضاء على الفقر.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها مدير عام الهيئة العامة للصناعة في الكويت بالتكليف عبدالكريم تقي أمس، أمام أعمال الاجتماع الـ45 لمجلس التنمية الصناعية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

ودعا تقي المنظمة إلى زيادة التركيز على مواجهة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والتي نتجت عن تحرير التجارة الدولية وأهمها ظاهرة الإغراق التي تعاني منها أسواق أغلب الدول الصاعدة.

وقال إن ظاهرة إغراق الأسواق لا تزال تمثل السبب الرئيسي لخلق مشاكل عديدة لاقتصاديات الدول، مشدداً على ضرورة قيام المنظمة بوضع عدد من البرامج والمشاريع الخاصة التي من شأنها إيجاد حلول عملية وواقعية تسهم في معالجة هذه الممارسات الضارة، والتي قد تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالقطاع الصناعي للدول.

وتقدم في هذا الإطار بمقترح بوضع آليات لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر وتحديد أسلوب مناسب لمقارنة الأسعار.

ولفت تقي، إلى أن الهدف الرئيسي الذي بنيت عليه منظمة «يونيدو» يقوم على تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي الدولي.

وتطرق إلى رؤية الكويت بشأن اعتزام بعض الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة، مؤكداً أهمية الوقوف على أسباب الانسحاب لمعالجتها وتجنب خروج المزيد من الدول من عضوية المنظمة.

وقال: «إن دولة الكويت تؤكد أهمية استمرارية عمل المنظمة لمستقبل أفضل للجميع لإيمانها بأهمية هذه المنظمة في خلق استقرار اقتصاد عالمي متوازن وتحقيق الأمن الاجتماعي».