الموفد الأميركي لدى التحالف يجري مباحثات في أنقرة



تاريخ النشر: السبت 01 يوليو 2017 أنقرة (أ ف ب) بدأ الموفد الأميركي لدى التحالف الدولي المناهض «لداعش» بريت ماكجورك أمس، زيارة لأنقرة التي تنظر بقلق إلى العلاقات بين واشنطن والمقاتلين الأكراد في سوريا، وفق مصادر دبلوماسية. ويلتقي ماكجورك مسؤولاً في الخارجية التركية كما ذكر دبلوماسي تركي لم يشأ كشف هويته، دون أن يذكر تفاصيل إضافية عن جدول أعمال المحادثات. ونقل الإعلام التركي أن الموفد الأميركي سيلتقي أيضاً مسؤولين بوزارة الدفاع. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعا في 18 مايو المنصرم، إلى استقالة ماكجورك متهماً إياه بدعم المقاتلين الأكراد السوريين والانفصاليين الأكراد الأتراك الذين تعتبرهم أنقرة «إرهابيين»، بينما ردت واشنطن بتجديد دعمها لموفدها. وتعتبر واشنطن أن المقاتلين الأكراد السوريين هم القوة المحلية الوحيدة القادرة على التصدي لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتزودهم بالأسلحة رغم استياء تركيا التي ترى أن هذه المجموعات امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنف «إرهابياً» من جانب أنقرة وحلفائها الغربيين. وزار ماكجورك شمال سوريا الأربعاء والخميس الماضيين حيث التقى أعضاء المجلس المحلي في الطبقة التي تدير شؤون المدينة على أن تتولى أيضاً إدارة شؤون الرقة بعد طرد الإرهابيين منها.