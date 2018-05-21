«ماركس أند سبنسر» ستغلق العشرات من متاجرها في بريطانيا

لندن (أ ف ب)

ستغلق مجموعة «ماركس أند سبسنر» البريطانية العشرات من متاجرها في المملكة المتحدة، بسبب مشاكل تواجه قطاع التوزيع الذي يعاني من صعود التجارة الإلكترونية، وسعي المستهلكين للاقتصاد في إنفاقهم، بحسب الصحف البريطانية.

وستغلق المجموعة البريطانية العملاقة نحو مئة من متاجرها الكبرى التي تبيع الأطعمة والملابس، بسبب تراجع الإيرادات والأرباح، بحسب ما أفادت أمس، صحيفة «ذي غارديان». وبحسب صحيفة «صنداي تايمز» ستغلق «ماركس أند سبنسر» 40 متجراً.

وتمتلك المجموعة نحو ألف متجر في المملكة المتحدة، بينها نحو 300 متجر كبير للأطعمة والألبسة والمنتجات المنزلية، ونحو 700 مركز مخصص فقط لبيع الأطعمة.

ويتوقع المستثمرون أن تعلن المجموعة التي ستنشر الأربعاء نتائجها السنوية انخفاضاً في الأرباح، يبلغ بحسب تقديرات خبراء بلومبرغ نحو 573 مليون جنيه (قبل احتساب الضرائب)، مقابل 614 مليون جنيه في السنة السابقة. ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس رفض متحدث باسم المجموعة التعليق على هذه المعلومات، إلا أن المتحدث قال: «نحن واضحون بشأن مشاريع (ماركس أند سبنسر) بتسريع برنامجنا لإغلاق متاجر، وبشأن التدابير التي يجب أن نتخذها لبناء مؤسسة ذات نمو مستدام ومربح».

وفي نوفمبر الماضي، أعلن مدير عام المجموعة، ستيف روو، أن «ماركس أند سبنسر» تواجه ظروفاً معاكسة في قطاع الأطعمة الذي سنتصدى (لمشاكله) العام المقبل».