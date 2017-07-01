موسكو: بلورة «مناطق خفض التوتر» ونظام العمل والرقابة

موسكو (وكالات)

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أمس، أن بلاده وتركيا وإيران شارفت على الانتهاء من بلورة «مناطق خفض التوتر» في سوريا التي أقرتها البلدان الثلاثة في أستانا. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن شويجو قوله خلال اجتماع مع كبار العسكريين الروس، إن «الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا تشارف على الانتهاء من بلورة مناطق خفض التوتر ونظام عملها وآليات الرقابة». وأوضح أن العمل يجري حالياً أيضاً على عقد الجولة الخامسة من مباحثات أستانا، مشيراً إلى أن الأطراف المشاركة ستناقش كذلك مسألة تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية في سوريا. وفي معرض حديثه عن التطورات الميدانية، أشار شويجو إلى أن القوات السورية تتقدم على طول الحدود مع الأردن في الوقت الذي يتواصل فيه الالتزام بنظام وقف العمليات الحربية. وأوضح أن 228 فصيلاً مسلحاً انضموا إلى نظام وقف العمليات الحربية في سوريا فيما وقع ممثلو 1864 تجمعاً سكانياً اتفاقية الالتزام بهذا النظام.

من جانب آخر، قال شويجو، إن أنشطة التحالف الدولي في سوريا تقتصر على المناطق المتفق عليها في محيط التنف جنوبي البلاد، ومناطق شرقي نهر الفرات، لكنه حذر من أن «الاستفزازات» تؤدي لتوسيع أنشطة الإرهابيين، واستطرد قائلاً: «نلاحظ أن الشركاء الأميركيين يعملون داخل هذه الحدود فقط، ولم يتم تسجيل أي خروقات حتى الآن». وأعاد الوزير إلى الأذهان أن روسيا قطعت الاتصالات التي سبق لها أن أقامتها مع التحالف، تنفيذاً للمذكرة الخاصة بضمان أمن التحليقات في المجال الجوي السوري، وذلك بعد حادثة إسقاط المقاتلة السورية في منطقة الرصافة بريف الرقة.