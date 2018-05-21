فنانون عرب يطعمّون المشهد الدرامي المصري

سعيد ياسين (القاهرة)

يواصل فنانون عرب حضورهم في الدراما المصرية، من خلال عشرات المسلسلات التي تعرض طوال شهر رمضان الكريم، وتتنوع مشاركات فنانين من سوريا ولبنان وتونس والجزائر والأردن والعراق والمغرب، بين البطولة المطلقة والأدوار الرئيسة والمساعدة.

وأكد الناقد محمود قاسم أن وجود النجوم العرب في الدراما المصرية أمر طبيعي، مشيراً إلى أنهم أصبحوا أفضل من الكثير من النجوم المصريين سواء من ناحية الأداء التمثيلي أو اختيارهم للأدوار والشخصيات التي يقدمونها، وضرب مثلاً بباسل خياط في مسلسل «30 يوم» في رمضان الماضي.

ولفت إلى أن أغلب النجوم العرب «يتمصرون» مع مرور الوقت، ويتحدثون باللهجة المصرية، ويتقنونها جيداً، كأنهم فنانون مصريون، ما يساهم في وجودهم بقوة في أغلب المسلسلات.

من جهتها، أكدت الناقدة ماجدة موريس أن مشاركة فنانين عرب موهوبين في الدراما المصرية يصب في مصلحتها، وأن وجودهم لا يؤثر أبداً على عمل الفنانين المصريين كما يعتقد البعض.