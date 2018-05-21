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بخبرات تمثيلية مختلفة

فنانون عرب يطعمّون المشهد الدرامي المصري
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تاريخ النشر: الثلاثاء 22 مايو 2018

سعيد ياسين (القاهرة)

يواصل فنانون عرب حضورهم في الدراما المصرية، من خلال عشرات المسلسلات التي تعرض طوال شهر رمضان الكريم، وتتنوع مشاركات فنانين من سوريا ولبنان وتونس والجزائر والأردن والعراق والمغرب، بين البطولة المطلقة والأدوار الرئيسة والمساعدة.

وأكد الناقد محمود قاسم أن وجود النجوم العرب في الدراما المصرية أمر طبيعي، مشيراً إلى أنهم أصبحوا أفضل من الكثير من النجوم المصريين سواء من ناحية الأداء التمثيلي أو اختيارهم للأدوار والشخصيات التي يقدمونها، وضرب مثلاً بباسل خياط في مسلسل «30 يوم» في رمضان الماضي.

ولفت إلى أن أغلب النجوم العرب «يتمصرون» مع مرور الوقت، ويتحدثون باللهجة المصرية، ويتقنونها جيداً، كأنهم فنانون مصريون، ما يساهم في وجودهم بقوة في أغلب المسلسلات.

من جهتها، أكدت الناقدة ماجدة موريس أن مشاركة فنانين عرب موهوبين في الدراما المصرية يصب في مصلحتها، وأن وجودهم لا يؤثر أبداً على عمل الفنانين المصريين كما يعتقد البعض.

ومن أبرز المشاركين في دراما رمضان هذا العام من تونس ظافر العابدين الذي يقوم ببطولة مسلسل «ليالي أوجيني» أمام أمينة خليل، ودرة التي تشارك في «نسر الصعيد» أمام محمد رمضان. وعائشة بن أحمد التي تظهر في مسلسلي «نسر الصعيد»، و«السهام المارقة» أمام شيري عادل وشريف سلامة. ... المزيد
     
 

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