مركز خدمة عملاء «اتصالات» يحصل على تصنيف «5 نجوم»

أبوظبي (الاتحاد)

منحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة مركز «اتصالات» فرع المارينا مول - أبوظبي تصنيف «مركز ذهبي فئة 5 نجوم»، وذلك في إطار مبادرة «ارتقاء» التي أطلقتها الهيئة بهدف إسعاد المتعاملين.

ويتم تقويم وتصنيف مراكز خدمات الاتصالات، وفقاً لستة معايير رئيسة وهي: سهولة الوصول إلى مركز الخدمة، والتسهيلات المقدمة في المركز، وكيفية تعامل الموظفين مع العملاء، والآلية المعتمدة في عرض المنتجات والخدمات، ومدى كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة وتلبيتها لاحتياجات المتعاملين، ومدى تضمين عنصر الابتكار في جميع مراحل تقديم الخدمة.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تشكل مبادرة «ارتقاء» جزءاً من التزامنا المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين في مراكز الخدمة التابعة لمزودي الخدمات المعتمدين، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة سوف تسهم في رفع المعايير التي يعتمدها المشغلون في كل ما يتعلق بالعنصر البشري».

ومن جانبه، قال المهندس صالح عبدالله العبدولي - الرئيس التنفيذي لمجموعة«اتصالات»: تشرّفت اتصالات بمنحها هذا التصنيف المرموق، والذي يعد انعكاساً للجهود الدؤوبة التي بذلتها طوال الفترات السابقة في تمكين التحّول الرقمي عبر منظومات البيع بالتجزئة.