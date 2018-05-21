«دبي للخدمات المالية» تصدر 13 تحذيراً من الاحتيال

حسام عبدالنبي (دبي)

تلقت سلطة دبي للخدمات المالية 138 شكوى خلال عام 2017 تم حل 128 شكوى منها فيما بلغ عدد إجراءات الإنفاذ التي تتبع التحقيقات والتي تم اتخاذها خلال العام 6 إجراءات، وبلغ عدد التحقيقات التي أجرتها السلطة خلال العام «2 » تحقيق وبلغ عدد التحقيقات التي ما زالت مستمرة حتى عام 2018 «سبعة» تحقيقات.

وبحسب التقرير السنوي لسلطة دبي للخدمات المالية والمقدم إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، فإن عدد البلاغات التنبيهية والتحذيرية للمستهلكين الصادرة في عام 2017 بلغ 13 تنبيهاً وتحذيراً، مشيراً إلى أن أنواع عمليات الاحتيال التي علمت بها سلطة دبي للخدمات المالية لا تزال تشمل عمليات الاحتيال المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقدماً وعمليات الاحتيال بالاستنساخ وعمليات الاحتيال التي تمت فيها سرقة أو إساءة استخدام هوية سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي والشركات القائمة في مركز دبي المالي العالمي و/‏أو موظفيها.

وفيما يخص الدور الرقابي لسلطة دبي للخدمات المالية التي تعد الجهة المستقلة المنظِمة للخدمات المالية التي تتم مزاولتها في مركز دبي المالي العالمي أو منه، أكد التقرير أن إجمالي عدد الشركات المرخصة بلغ 471 شركة بعد الترخيص لعدد 68 شركة في 2017.

وقال التقرير، إن إجمالي عدد الأفراد المرخصين بلغ 2202 في نهاية العام متضمناً 719 فرداً حصلوا على الترخيص خلال العام الماضي، موضحاً أن عدد الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة خلال العام بلغ 12، ليصل إجمالي عدد الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة إلى 122.