«دبي لصناعات الطيران» تبرم اتفاقية تسهيلات مالية بـ480 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

وقعت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» صفقة تمويل ضخمة، تحصل بموجبها على تسهيلات مالية متجددة غير مضمونة لمدة أربع سنوات بمبلغ أولي قدره 480 مليون دولار أميركي، مع إمكانية زيادة المبلغ إلى 800 مليون دولار في أي وقت عقب الإغلاق الأولي. وتشتمل صفقة التسهيلات المالية على شرائح تمويل من بنوك تقليدية وإسلامية، وسوف تساهم في دعم احتياجات التمويل المستقبلية لأعمال الشركة.

وسيتولى الترتيب لهذه الصفقة البنك الأهلي الكويتي باعتباره البنك المنسق والبنك الرئيسي المكلف بالترتيب لهذه الصفقة والبنك المشارك في إدارة دفاتر الإصدار. وسوف يكون بنك أبوظبي الأول البنك القائد المسؤول عن الترتيب لهذه الصفقة والبنك المشارك في إدارة دفاتر الإصدار والوكيل العالمي، في حين سيكون نور بنك البنك القائد المسؤول عن الترتيب لهذه الصفقة ووكيل الهيكلة الإسلامية.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لدى دبي لصناعات الطيران، على الصفقة: «نحن مسرورون بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعتبر من أهم الصفقات في المنطقة مع مجموعة البنوك المشاركة بقيادة البنك الأهلي الكويتي وبنك أبوظبي الأول ونور بنك. وتؤكد هذه الصفقة مدى توفر السيولة الإقليمية للأسماء المرموقة التي تتمتع بجودة عالية ومدى قوة امتياز مؤسسة دبي لصناعات الطيران. كما ستساعد هذه التسهيلات الائتمانية على تنويع مصادر تمويلنا وتضيف عنصراً غير مضمون لملف السيولة، مما يسهم في زيادة تسهيلاتنا الائتمانية المتجددة غير المضمونة لتصل إلى 1.125- 1.445 مليار دولار، وهذا يعتمد على المبلغ النهائي لهذه التسهيلات. وبشكل أولي اعتباراً من ديسمبر 2017، فإنه في حال تم سحب هذه التسهيلات بالكامل، وفي حال تم استخدام العوائد لدفع الديون المضمونة، فإن نسبة دبي لصناعات الطيران من الدّين غير المضمون سوف تزيد من 26% إلى ما بين 31% - 34%»

من جانبه، قال ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي: «تعد تسهيلات التمويل المقدمة لمؤسسة دبي لصناعات الطيران من أكبر الصفقات من نوعها، حيث تشارك فيها البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، ما يجعلها علامة مميزة في تاريخ صفقات التمويل».

وتعتبر دبي لصناعات الطيران من الشركات الرائدة المعروفة في مجال الطيران، وهي واحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم. ويقع مقر المؤسسة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ولديها خبرة في هذا المجال تمتد لأكثر من 30 عاماً. وتقدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة خدماتها لأكثر من 110 من شركات الطيران حول العالم من مكاتبها السبعة المنتشرة في دبي ودبلن وسنغافورة وعمّان والولايات المتحدة.

بدوره، يلتزم فرع البنك الأهلي الكويتي (مركز دبي المالي العالمي) بالقوانين واللوائح التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية.