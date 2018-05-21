«دبي لصناعات الطيران» تبرم اتفاقية تسهيلات مالية بـ480 مليون دولار

دبي (الاتحاد)
وقعت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» صفقة تمويل ضخمة، تحصل بموجبها على تسهيلات مالية متجددة غير مضمونة لمدة أربع سنوات بمبلغ أولي قدره 480 مليون دولار أميركي، مع إمكانية زيادة المبلغ إلى 800 مليون دولار في أي وقت عقب الإغلاق الأولي. وتشتمل صفقة التسهيلات المالية على شرائح تمويل من بنوك تقليدية وإسلامية، وسوف تساهم في دعم احتياجات التمويل المستقبلية لأعمال الشركة.
وسيتولى الترتيب لهذه الصفقة البنك الأهلي الكويتي باعتباره البنك المنسق والبنك الرئيسي المكلف بالترتيب لهذه الصفقة والبنك المشارك في إدارة دفاتر الإصدار. وسوف يكون بنك أبوظبي الأول البنك القائد المسؤول عن الترتيب لهذه الصفقة والبنك المشارك في إدارة دفاتر الإصدار والوكيل العالمي، في حين سيكون نور بنك البنك القائد المسؤول عن الترتيب لهذه الصفقة ووكيل الهيكلة الإسلامية.
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من جانبه، قال ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي: «تعد تسهيلات التمويل المقدمة لمؤسسة دبي لصناعات الطيران من أكبر الصفقات من نوعها، حيث تشارك فيها البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، ما يجعلها علامة مميزة في تاريخ صفقات التمويل».
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بدوره، يلتزم فرع البنك الأهلي الكويتي (مركز دبي المالي العالمي) بالقوانين واللوائح التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية.