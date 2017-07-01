الانقلابيون يجرفون أراضي زراعية بهمدان بذريعة البحث عن أسلحة

عدن (وكالات)

أقدمت الميليشيا الانقلابية على جرف عدد من المزارع في محافظة صنعاء بمبرر البحث عن أسلحة مخزنة، في تطور جديد لأساليب الإجرام الانقلابية التي تستخدمها بحق الشعب اليمني.

ونقل المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء عن سكان محليين أن عدداً من أطقم الميليشيا الانقلابية داهمت منطقة المحجر جنوب وداي ظهر بمديرية همدان في محافظة صنعاء بعد حصارها للقرية بحجة البحث عن أسلحة في أملاك الشيخ علي بن عبدالله الفار.

وأكد السكان أن أطقم الميليشيا حاصرت قرية المحجر من الساعة الحادي عشرة ليل الثلاثاء وحتى الثانية ظهر الأربعاء الماضي، وقامت باستخدام الجرافات الزراعية بجرف أماكن وبقاعاً تابعة للشيخ «علي الفار» بذريعة البحث عن أسلحة، وهو الأمر الذي أثار استياءً واسعاً أوساط المواطنين.

وأكد السكان أنه وبعد ساعات من العبث والحفر في الأراضي الزراعية، وفشلها في العثور على أي من الأسلحة غادرت الميليشيا المنطقة.