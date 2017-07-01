تراجع انتشار الكوليرا في المحافظات اليمنية

عدن (الاتحاد، وكالات)

أعلن مدير الصحة في مدينة عدن الدكتور عبدالناصر الوالي، أن الأوضاع الصحية في المدينة والمحافظات المجاورة مستقرة، وأن وباء الكوليرا بات تحت السيطرة.

وأكد أن حالة الطوارئ لا تزال قائمة في ظل استمرار الجهود والدعم المتواصل من أجل مجابهة أي طارئ، مضيفاً أنه تم رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة هذه الجائحة الوبائية التي تمر بها عدن والمحافظات المجاورة لها.

ولفت الوالي إلى السلطات الصحية سوف تعمل على استغلال الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الدولية بشكل جدي وبصورة عاجلة للحد من انتشار الوباء والقضاء عليه. وأوضح إلى أن عدد حالات الإصابة بالوباء في عدن وصل إلى 7246 حالة، فيما عدد الوفيات بلغ 43 حالة، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعد كبيرة، وأن على الجميع التحرك وعدم السماح بتوسعها.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة والسكان في اليمن، تراجع وباء الكوليرا في محافظات مأرب وشبوة وصعدة والمهرة.

وذكر الناطق الرسمي للوزارة محمد السعدي، إن الحالات المرصودة مؤخراً تتركز في ثلاث محافظات هي: «صنعاء، الحديدة، تعز». وأضاف أن مؤشر عدد الحالات في الارتفاع في محافظة تعز، حيث وصلت عدد الحالات المؤكدة مخبرياً 121 حالة، وهذه المحافظة تعاني الحصار المستمر من قبل ميليشيا الانقلاب.

وأوضح أن إجمالي عدد حالات الاشتباه للإسهالات المائية الحادة (من تاريخ 27 أبريل 2017 إلى 27 يونيو 2017) هو 208203 حالات، وإجمالي حالات الخروج والشفاء 202180 حالة، بينما إجمالي عدد الحالات المؤكدة مخبرياً لإصابتها بالكوليرا 569 حالة فقط، وعدد الوفيات 1344. ولفت إلى أن نسبة الاستشفاء وصلت 98%، وهو يعتبر مؤشراً إيجابياً ومؤشراً لتراجع حدة المرض، بينما انخفضت نسبة الوفيات بمقدار 0,6%، حيث تراجع المؤشر، ما يعكس أن الخدمات الطبية المقدمة ذات تأثير جيد.