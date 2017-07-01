الأحمر: الانقلابيون يخططون لإنشاء جيش يدين بالولاء لإيران

عدن (وام)

كشف نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، عن مخطط للانقلابيين لإنشاء جيش طائفي في بلاده يدين بالولاء لإيران ويفقد هويته الوطنية والقومية.

وأشار خلال اجتماع له أمس الأول في مدينة مأرب بالقادة العسكريين والمسؤولين المحليين، إلى مخاطر الانقلابيين ومساعيهم الخبيثة في تهديد الملاحة الدولية وإرهابهم المنظم في مختلف المجالات، واستهدافهم للهوية اليمنية، وطمس معالم اليمن العسكرية والثقافية، واستيراد أفكار ومفاهيم إيران لغرسها في عقول الأجيال.

ودعا نائب الرئيس اليمني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الشعب في بلاده إلى التلاحم والتكاتف للدفاع عن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، والتصدي لكل من يحاول استهداف مظاهرهما، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهد والتلاحم مع قوات الجيش الوطني والاصطفاف الوطني، بما يمكن اليمنيين من التخلص من داء الانقلاب والانقلابيين، واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظات.

وأشاد الفريق محسن، بالانتصارات الجديدة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في صرواح وبقية جبهات القتال ضد الانقلابيين، مجدداً التأكيد على أن أولويات الحكومة اليمنية الشرعية تتمثل في إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب كمطلبين ملحين في طريق بناء الدولة الاتحادية المكونة من 6 أقاليم.

وفي سياق متصل، أشاد الفريق الركن الأحمر، باليقظة التي تتحلى بها مختلف الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب ونجاحاتها التي تحققت في تثبيت الأمن والاستقرار.

واطلع خلال لقائه أمس قادة منتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مأرب، على الجهود الأمنية المبذولة في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخطط الأمنية للحد من أي اختلالات قد يحاول الانقلابيون تنفيذها أو أي جماعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المحافظة. ووجّه نائب الرئيس، الأجهزة الأمنية بمواجهة الجريمة ومحاربة الإرهاب، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التدريب والتأهيل لمنتسبي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بما يضمن فاعليتها وأداءها لمهامها الوطنية بالشكل المطلوب.