«دافزا» تبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين

دبي (الاتحاد)

بحث محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» آفاق التعاون المستقبلي، وتبادل الخبرات في مجال إدارة المناطق الحرة مع وفد صيني رفيع المستوى، برئاسة نائب وزير التجارة تشيان كه مينغ، وبحضور عدد من مديري الإدارات والمسؤولين لدى الجانبين وممثلين عن المنظمة العالمية للمناطق الحرة.

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات ومبادرات عقدتها ونظمتها «دافزا» لتعزيز أواصر التعاون وتوسيع نطاق التجارة الثنائية مع السوق الصيني وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات والمذكرات الاستراتيجية الهامة التي وقعتها، بينها، مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعة والتجارة لمقاطعة «لياونينغ» الصينية في الإمارات لتحديد أطر التعاون في تعزيز التجارة وخلق فرص استثمارية وتجارية مشتركة، وأخرى مع «منطقة التجارة الحرة في نانشا» التابعة لمنطقة التجارة الحرة في «قوانغدونغ».

وقال الزرعوني، «تتمتع الإمارات والصين بعلاقات استراتيجية متينة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تمتد حتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وسعت حكومات كلا الدولتين إلى البناء على هذه العلاقات منذ ذلك الوقت كونهما من بين القوى الاقتصادية الأبرز في القارة الآسيوية».