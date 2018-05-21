الشيف الكعبي: «التخييم» كشف موهبتي

نسرين درزي (دبي)

تحدث الشيف الإماراتي مصبح الكعبي رئيس الطهاة التنفيذي في فندق جميرا زعبيل سراي عن أجواء شهر رمضان معتبراً إياها فرصة لتقديم خلاصة تجربته في المطبخ المحلي. وذكر أن المأكولات العربية هي أكثر ما يرضي الزوار خلال شهر الصيام، ويتمتع الشيف الكعبي الذي يعتبر من أوائل الطهاة الإماراتيين بابتكارات مشهود لها من مختلف الجنسيات التي تذوقت أطباقه.

وكانت ظهرت موهبته في رحلات التخييم مع أصدقائه حيث كان يطهو بنفسه ويوزع الأدوار على الجميع، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف عنده رحلة الطهي، ولطالما كان فخوراً بتخصصه بالمطبخ الإماراتي الغني بأصنافه المتنوعة من الأطباق الحارة إلى الباردة. وبالنسبة له فإن العائلة هي الداعم الأساسي في تشجيعه على تعلم الطهي والخوض في تفاصيل المأكولات الإماراتية القديمة مع تحديث أصناف كثيرة منها.

ويرى أن هذا الدعم المتواصل جعله يحبط أي عوائق تواجه تقدمه حتى نال لقب «كابتن فريق الإمارات للطهاة» مع فوز فريقه في المركز الأول بمسابقة دبي العالمية للضيافة، وكذلك نال لقب «الشيف الإماراتي الأول» ضمن مشاركاته في الكثير من المسابقات والأحداث العالمية الخاصة بالطهي، ونصيحته اليوم للشباب من الجيل الحالي بأن يتبعوا موهبتهم حتى النهاية، وإذا كان الطهي من ضمن طموحاتهم فليكن بهدف رفع راية المطبخ الإماراتي عالمياً.

غوزي لحم