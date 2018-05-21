القرارات تعزز استدامة النمو الاقتصادي وتدعم البيئة الاستثمارية

يوسف العربي (دبي)

أكدت فعاليات اقتصادية أن إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب، وتغيير نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة ليسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات مع نهاية العام الجاري، فضلاً عن تمديد الإقامة للراغبين في الدراسة في المؤسسات الأكاديمية، سيحدث قفزة غير مسبوقة في مستويات التنافسية للإمارات.

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، لـ «الاتحاد» إن القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» من شأنها تعزيز تنافسية الدولة وزيادة قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف المهيري، أن التسهيلات التي أعلن مجلس الوزراء تمثل فصلاً جديداً يزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارات، ويدعم استدامة النمو في جميع القطاعات الاقتصادية من دون استثناء، حيث تميزت هذه التسهيلات بتلبيتها مختلف الاحتياجات والتطلعات التي يصبو إليها المستثمرون من مختلف أنحاء العالم.

وأشار المهيري، إلى أن هذه القرارات تؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تدرك أن التفوق في هذه المجالات يضمن للإمارات الحفاظ على مكانتها العالمية كمركز للاستثمار والتجارة والصناعة والابتكار لعقود مقبلة. ولفت إلى وجود منافسة دائمة بين الدول على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بشكل عام والشركات العالمية على نحو الخصوص، مضيفاً أن الإمارات استطاعت الحفاظ على مكانتها المتقدمة على هذا الصعيد على مدار العقدين الماضيين لتأتي مثل هذه القرارات لتضمن لها الاحتفاظ بالصدارة في المستقبل.