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إعلان ولد الشيخ عن مبادرات جديدة لليمن يقابل بفتور

«مراوغات» الانقلابيين والتـدخــل الإيـــراني أبـــرز العقـبات
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تاريخ النشر: السبت 01 يوليو 2017

حسن أنور (وكالات)

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ عن مبادرات جدية بشأن اليمن، وأنه ناقش هذه المبادرات خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً.

وقال ولد الشيخ في تغريدة له على صفحته في تويتر إنه ناقش مع الوزير الفرنسي جان باتيست مبادرات جديدة للمضي في عملية السلام.

هذا الخبر كان يمكن أن يكون كفيلاً بفتح آفاق جديدة أمام اليمنيين الذين يعانون ومنذ شهور طويلة من آثار حرب فرضت عليهم من جراء الانقلاب الحوثي وحليفهم المخلوع صالح على الشرعية في البلاد، وإدخال اليمن في آتون صراعات وفوضى كان لها أثرها العنيف على الشعب اليمني كله وفي مختلف المناطق، وأدى ذلك إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.

غير أن الحقائق التي شهدتها الساحة اليمنية على مدار الفترات الماضية لا تجعل اليمنيين يشعرون بأي آمل في نجاح أي مبادرات مع استمرار الانقلابيين في مراوغاتهم ورفضهم الامتثال للشرعية والقانون الدولي، وذلك من أجل تحقيق مصالح قوى إقليمية تتمثل في إيران التي تسعى لنشر الفوضى ليس في اليمن فحسب وإنما في المنطقة كلها.

فمثل هذه المبادرات ليست بالجديدة، حيث قام المبعوث الأممي بتقديم العديد من المبادرات من قبل من أجل إنهاء الصراع في اليمن، وإحلال الأمن والسلام في البلاد، وإنهاء المأساة التي يعيشها شعبها على أيدي الحوثيين وصالح ، غير أنه في كل مرة لا ينجح المبعوث ولا الجهود الدولية في تحقيق هذا الهدف بعد أن يواجهوا أساليب المماطلة والمراوغة من جانب الانقلابيين، ورفضهم لأي خطوات تتخذها الشرعية من أجل إنهاء الأزمة. ... المزيد
     
 