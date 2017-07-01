«مراوغات» الانقلابيين والتـدخــل الإيـــراني أبـــرز العقـبات

حسن أنور (وكالات)

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ عن مبادرات جدية بشأن اليمن، وأنه ناقش هذه المبادرات خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً.

وقال ولد الشيخ في تغريدة له على صفحته في تويتر إنه ناقش مع الوزير الفرنسي جان باتيست مبادرات جديدة للمضي في عملية السلام.

هذا الخبر كان يمكن أن يكون كفيلاً بفتح آفاق جديدة أمام اليمنيين الذين يعانون ومنذ شهور طويلة من آثار حرب فرضت عليهم من جراء الانقلاب الحوثي وحليفهم المخلوع صالح على الشرعية في البلاد، وإدخال اليمن في آتون صراعات وفوضى كان لها أثرها العنيف على الشعب اليمني كله وفي مختلف المناطق، وأدى ذلك إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.

غير أن الحقائق التي شهدتها الساحة اليمنية على مدار الفترات الماضية لا تجعل اليمنيين يشعرون بأي آمل في نجاح أي مبادرات مع استمرار الانقلابيين في مراوغاتهم ورفضهم الامتثال للشرعية والقانون الدولي، وذلك من أجل تحقيق مصالح قوى إقليمية تتمثل في إيران التي تسعى لنشر الفوضى ليس في اليمن فحسب وإنما في المنطقة كلها.