كيف تتجنب «الإمساك» في رمضان؟

يصاب الصائم أحيانا ببعض الأمراض خلال شهر رمضان ومنها الإمساك، سوء الهضم، والحرقة الهضمية، وغيرها من المشاكل الصحية الطارئة، خاصة الإمساك الذي يحدث نتيجة الانقطاع عن الأكل لساعات طويلة فيسبب كسل الأمعاء بالإضافة إلى الإفراط في تناول بعض الأصناف الدسمة والنشويات.

ويجب تجنب تناول الشاي والقهوة والمياه الغازية خلال الأيام الأولى من رمضان واستبدالها بمشروبات ملينة مثل الشاي الأخضر، والزنجبيل، والتمر هندي والفواكه الغنية بالألياف التي يجب تناولها بعد الإفطار بنحو ساعتين ومنها البطيخ والأناناس، كما تنصح بتناول الفواكه المجففة، والإكثار من شرب الماء بين فترتي الإفطار والسحور.

ولتجنب الإمساك يمكن تناول حبات من التمر في موعد الإفطار، ثم تناول حساء دافئ يساعد الأمعاء على استعادة وظائفها وتنشيطها، كما يعتبر إضافة زيت الزيتون للسلطة يزيد من ترطيب الأمعاء، ويعتبر مضغ الطعام جيدا عاملا مساعدا على تجنب الإمساك، لأن التهام الأغذية بسرعة وبكميات كبيرة يؤدي إلى اضطراب الهضم ما يضاعف متاعب المصاب بالإمساك، وخلال السحور تفضل زهير تناول الدبس لتليين المعدة واليانسون، كما تفضل حساء الشوفان الغنية بالألياف وتقسيم وجبة السحور إلى وجبتين رئيسة تحتوي على السوائل والفواكه، فضلاً عن ممارسة بعض التمارين الرياضية لتنشيط الأمعاء.

ندى زهير

مديرة إدارة التغذية المجتمعية بمستشفى توام /شركة صحة أبوظبي