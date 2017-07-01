موراي يواجه نادال في «افتراضية المنطق»

لندن (أ ف ب)

يلتقي البريطاني أندي موراي حامل اللقب مع الإسباني رافايل نادال، والسويسري روجيه فيدرر مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في حال فرض المنطق نفسه، وذلك بموجب القرعة التي سحبت أمس.

وتفتتح البطولة الاثنين المقبل، وصنف موراي أولاً للمرة الأولى في ويمبلدون، فيما جاء نادال بطل رولان جاروس، في المركز الثالث للبطولة التي نال لقبها مرتين.

وجاء ديوكوفيتش حامل اللقب 3 مرات ثانياً، وقد يواجه في الدور الثالث الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي أخرجه من الدور الأول لدورة الألعاب الأولمبية الصيف الماضي في ريو دي جانيرو.

وصنف فيدرر الذي قرر عدم المشاركة في رولان جاروس لادخار جهده لويمبلدون التي يسعى للظفر بلقبها للمرة الثامنة في مسيرته، في المركز الرابع، وقد يلتقي في ربع النهائي مع الكندي ميلوش راونيتش، وصيف بطل 2016 في البطولة اللندنية.

ولدى السيدات، وفي ظل غياب الأميركية سيرينا وليامس حاملة اللقب بسبب الحمل والروسية ماريا شارابوفا بسبب الإصابة، من المحتمل أن تلتقي الألمانية أنجيليك كيربر الأولى ووصيفة نسخة العام الماضي مع التشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة أو الدنماركية كارولين فوزنياكي الخامسة في نصف النهائي. أما نصف النهائي الثاني المحتمل، فقد يجمع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة والرومانية سيمونا هاليب الثانية، في حال نجحت الأخيرة في تخطي عقبة البريطانية جوانا كونتا السابعة في ربع النهائي.