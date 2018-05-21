جاسم الزعابي: إنجاز اقتصادي استراتيجي يحقق طموحات الدولة

أبوظبي (وام)

أكد معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي أن قرارات مجلس الوزراء بشأن نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة بنسبة 100% ستعزز مكانة الإمارات على الخريطة العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن القرارات تترجم رؤية القيادة الرشيدة للبناء على المكتسبات الاقتصادية التي تمكنت الدولة من تحقيقها خلال العقود الأربعة الماضية.

وقال معاليه: إن دولة الإمارات تتطلع إلى توفير مناخ استثماري فريد يعزز القدرات التنافسية ويتسم بالشفافية ويلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين بما يعزز دور المقيمين واستقرارهم في المجتمع وإسهامهم الاقتصادي والمعرفي وتعد هذه القرارات بمثابة إنجاز اقتصادي استراتيجي سيلعب دورا كبيرا في تحقيق طموحات دولة الإمارات الاستثمارية.

وأوضح معاليه أن هذه القرارات تمهد الطريق أمام الحكومات المحلية لاحتضان المواهب والكفاءات التخصصية المبدعة في مختلف المجالات، خصوصا تلك التي تسهم في دعم جهود بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على المعرفة.

ولفت إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يعمل مع مجلس الوزراء على إعداد سلسلة تعديلات على أنظمة الإقامة وقوانين الشركات الأجنبية لتحفيز الاستثمار في الإمارة.. كما سيكثف المجلس جهوده خلال الفترة القادمة لمواصلة دعم التشريعات والخطط الاستراتيجية لمجلس الوزراء الاتحادي من خلال برامج تحافظ على مكتسبات اقتصاد أبوظبي ومواصلة تحسين سياسات شؤون الكفاءات الوافدة.