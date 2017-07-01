الرياح تتحدى الزمن في جولة الطقس المتقلب

خالد السعدي (إيفيان)

تحمل رياح التحدي معها اليوم منافسات افتتاح سباق أفضل زمن وتحدي السرعة ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 والتي تقام في مدينة إيفيان الفرنسية، بمشاركة أمراء البحار في الإمارات، وتطمح زوارق فريق أبوظبي لتكرار فوزها مجدداً بلقب الجولة في هذه المدينة بعد اكتساح اللقب مرتين في موسم 2015 و2016 عن طريق زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا، فيما يتطلع ثاني القمزي لتحقيق إنجاز جديد بزورق أبوظبي 5، وراشد القمزي بزورق أبوظبي 7. وتراقب وبحذر الزوارق التسعة عشرة المشاركة في السباق تغيرات وتقلبات المناخ اليوم، حيث إن إقامة السباق واردة في حال ارتأت اللجنة المنظمة أن الجو ملائم لذلك، ولكن في الوقت ذاته فإن التأجيل يطرح نفسه بقوة.

وحتى اللحظة، فإن خيار إقامة منافسات سباق أفضل زمن اليوم في مهب الريح فعلياً، حيث إنه من المتوقع أن تزيد سرعة الرياح لترتفع الأمواج معها، ويصبح من الصعب إقامة المنافسة في ظل هذه الأجواء، ولو استمرت كذلك فستقوم اللجنة المنظمة بتأجيل السباق لكي يقام غداً في يوم السباق الرئيس نفسه، وليتكرر بذلك سيناريو الجولة الذي شهدناه في الموسم الماضي في إيفيان.

وفي حال أقيم تحدي السرعة اليوم، فإن الأحداث ستتسارع وتيرتها من الصباح الباكر مع اجتماع المتسابقين في التاسعة والنصف صباحاً، وبعده التجارب الحرة، وبعدها الاستعداد والتجهيز من أجل انطلاق منافسات سباق أفضل زمن في الرابعة والثلث عصراً بتوقيت فرنسا ويستمر لساعة كاملة.

وكشف سالم الرميثي عن رغبة الفريق في أن يضرب بقوة خلال الجولة الحالية، لكي يعود إلى واجهة البطولة مجدداً عبر المنافسة، وقال: «إعدادنا كان جيداً للجولة، لقد عملنا على أن يكون لنا حضور قوي قبل انطلاق المنافسة، ايفيان هي وجه السعد بالنسبة لنا ودائماً ما كنا نتصدر المشهد، سواء في أفضل زمن أو السباق الرئيسي، ولذلك نتسلح كثيراً بهذه المعنويات ونريد أن نترجمها إلى فرص حقيقية في السباق اليوم، نسعى إلى تحقيق الفوز الثالث بلقب أفضل زمن للسنة الثالثة على التوالي، وبذلك نكون قد حققنا الهاتريك في جولة إيفيان».

وقال الرميثي: «جاهزون لكل الاحتمالات، ولو أقيم السباق اليوم أو غداً فلا يوجد أي فارق لدينا، حيث إن الاستعداد والتجهيز جيد جداً، قمنا بتدريبات وتمارين أفادتنا كثيراً في معسكر الفريق الإيطالي، وننتظر فقط ما تقرره اللجنة وتضعه من لوائح حسب حالة الجو اليوم أو غداً، لو تم تأجيل السباق ليوم غد، فنحن مع اللجنة في ذلك، ولو أقيم اليوم فزوارق أبوظبي مستعدة وترفع شعار التحدي».

وعن زوارق أبوظبي الثلاثة والحظوظ بشكل عام، قال: «عناصر الخبرة موجودة ومتمثلة في البطل العالمي أليكس كاريلا قائد الزورق 6 وثاني القمزي المخضرم قائد زورق أبوظبي 5، في حين راشد القمزي قائد الزورق 7 يبحث عن الخبرة وإثبات الذات في ثالث سباق له فقط بالفورمولا-1، نمتلك الحظوظ الكبيرة، ومتسابقونا قادرون على التفوق في منافسات الزمن اليوم، ومن ثم الرئيس غداً».

من ناحية أخرى، يعتبر المتسابق الشاب راشد القمزي أحد الوجوه الجديدة والشابة في منافسات الفورمولا-1، وقد أتيحت له فرصة المشاركة في الموسم الحالي بعد أن أثبت تفوقه ونجح في الفوز بلقب العالم للفورمولا4 الموسم الماضي، القمزي الصغير يؤكد أن زورقه 7 جاهز للتحدي، وزاد: «أشعر بكل الفخر بأنني أشارك مع الكبار والأبطال المخضرمين في السباق، سيكون سباق السرعة تحدياً كبيراً لي اليوم والسباق الرئيس غداً».

وعن حظوظ زوارق أبوظبي وزميليه ثاني وأليكس، أكد القمزي أن الاثنين من كبار المتسابقين والجولة ولقب الموسم، وجولة إيفيان ستؤكد ذلك مع الختام ووجود أبطالنا على المنصة.