أريام تفضّل المشاوي وتقلل من الحلويات

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تهتم الفنانة الإماراتية أريام بمطبخها كثيراً في شهر رمضان، وتعد بنفسها الأطباق المفضلة لديها ولدى عائلتها، لاسيما أنها لا تقضي أيام الشهر الكريم إلا مع أسرتها، فهي ترى أن دخولها المطبخ في رمضان يومياً يكون كنوع من المساعدة لوالدتها ولشقيقتها رانيا، حيث إنها لا تدخل المطبخ كثيراً في الأيام العادية بحكم انشغالاتها الفنية.

تحاول أريام قدر الإمكان إعداد الأكلات التي تعلمتها من والدتها، ويختلف نوع الوجبات بالنسبة لأريام في رمضان عنه في الأيام العادية، حيث لا تســــتطيع أن تســـتغني عن التمر والقهوة العربي، فهما الأساس عــلى مائدتها في رمضان.

وتبتعد عن الأكلات الدسمة في رمضان، حيث تحاول قدر المستطاع الابتعاد عن الوجبات التي تزيد من وزنها، لكي تحافظ على رشاقتها، لافتة إلى مائدتها في رمضان يجب أن تكون عامرة بالعديد من الأكلات التي تحبها وتبرع في طبخها مثل الثريد والهريس وبرياني الدجاج ومكبوس اللحم، لكنها لا تأكل الكثير من هذه الوجبات، وتهتم بأكل المشاوي والسلطات مثل سلطة الخضراوات والطحينية والجرجير.

وتقلل أريام في رمضان من تناول الحلويات خصوصاً أنها تساعد على زيادة وزنها بشكل أكبر، لذا تعتمد على أكل الفاكهة والعسل والتمر.

ولاتفضل الإفطار خارج المنزل في رمضان، لكنها في بعض الأحيان تقبل دعوات للإفطار أو السحور، لبعض الهيئات والمؤسسات والجهات، حيث التجمع مع زملاء العمل في الوسط الفني وخارجه، والاستمتاع بالحديث حول الحياتين الشخصية والعملية.