تشيتشاريتو: علينا الفوز بالمركز الثالث

سوتشي (د ب أ)

أعرب خافيير (تشيتشاريتو) هيرنانديز، نجم هجوم المنتخب المكسيكي، عن حزنه العميق وخيبة أمله الشديدة لهزيمة فريقه 1/‏ 4 أمام نظيره الألماني (مانشافت) في المربع الذهبي لبطولة كأس القارات.

ورغم هذا، أكد تشيتشاريتو مهاجم باير ليفركوزن الألماني، أنها تجربة جيدة سيتعلم منها المنتخب المكسيكي وتقيد الكرة المكسيكية.

وقال تشيتشاريتو: «لم نكن نود الهزيمة وكنا نأمل في بلوغ المباراة النهائية، ولكنها كرة القدم. خضنا المباراة أمام أبطال العالم، وهذا سيساعدنا كثيراً وجماهيرنا للتعرف على وضعنا الحقيقي».

وأضاف: «الآن، لدينا الفرصة للمنافسة على المركز الثالث في المواجهة المرتقبة مع المنتخب البرتغالي بطل أوروبا، وهذا شيء لم يكن متاحاً أمامنا في النسخة السابقة. ولهذا، شيء ما تطور على مدار السنوات الأربع».