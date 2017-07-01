موسكو (د ب أ)

واصل المنتخب الألماني (الماكينات) مسيرته الناجحة في بطولة كأس القارات المقامة حالياً بروسيا، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة، إثر فوزه 4 /‏ 1 على نظيره المكسيكي في الدور قبل النهائي للمسابقة بالعاصمة الروسية موسكو. ورغم مشاركة منتخب ألمانيا بطل العالم بمجموعة من العناصر البديلة والوافدين الجدد في البطولة، في ظل رغبة يواخيم لوف مدرب الفريق في إراحة مجموعة كبيرة من أعمدته الأساسية، لكن النجوم الشباب نجحوا في اغتنام الفرصة وأثبتوا جدارتهم في الدفاع عن ألوان منتخب الماكينات الذي باتت تفصله خطوة واحدة عن التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه. وأحكم منتخب ألمانيا قبضته على مجريات اللقاء مبكراً، بعدما أحرز ليون جوريتسكا هدفين في الدقيقتين السادسة والثامنة، قبل أن يضيف تيمو فيرنر الهدف الثالث للألمان في الدقيقة 59، وتكفل البديل ماركو فابيان، بتسجيل هدف المنتخب المكسيكي الوحيد في الدقيقة 89 عبر قذيفة رائعة من مسافة بعيدة المدى، فيما أحرز البديل الآخر أمين يونس، الهدف الرابع لألمانيا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. وتقاسم جوريتسكا وفيرنر، صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف، بفارق هدف أمام زميلهما لارس ستيندل، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أنهى مشاركته في البطولة بعدما طلب عدم خوضه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وحافظ منتخب ألمانيا على تفوقه الدائم على نظيره المكسيكي، بعدما حقق انتصاره الخامس مقابل تعادل وحيد خلال مواجهاته الست السابقة مع المنتخب الفائز ببطولة الكأس الذهبية الخاصة بمنتخبات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف). وضرب منتخب ألمانيا موعداً في نهائي البطولة غداً بمدينة سان بطرسبرج مع نظيره التشيلي، الذي تغلب 3 /‏ صفر بركلات الترجيح على نظيره البرتغالي في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في إعادة للقاء المنتخبين بالدور الأول للبطولة، الذي انتهى بتعادلهما بهدف لمثله. ويسعى كلا المنتخبين لوضع اسميهما بحروف من ذهب ضمن قائمة المنتخبات المتوجة بالبطولة، حيث لم يسبق لهما الفوز باللقب خلال النسخ التسع السابقة للمسابقة. في المقابل، يلتقي المنتخب المكسيكي مع منتخب البرتغال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع غداً أيضاً، في إعادة أيضاً للقائهما بمرحلة المجموعتين، الذي انتهى بتعادلهما بهدفين لكل منهما.

واتسمت بداية اللقاء بالإثارة والمتعة، خاصة من جانب المنتخب الألماني، الذي أحرز هدفاً مبكراً في الدقيقة الخامسة عن طريق جوريتسكا في الدقيقة السادسة من أول هجمة منظمة لمنتخب الماكينات.

ومرر بنيامين هنريكس، كرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى إلى جوريتسكا، الذي لم يتوان في التسديد مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، على يمين جوييرمو أوتشوا حارس مرمى المنتخب المكسيكي، الذي حاول إبعاد الكرة دون جدوى لتعانق شباكه.

واستغل المنتخب الألماني حالة عدم الاتزان التي طغت على أداء منتخب المكسيك عقب الهدف المبكر، ليعود جوريتسكا لهز الشباك مرة أخرى في الدقيقة الثامنة.