عبيد الزعابي: قنوات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي

أبوظبي(الاتحاد)

قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع «لا شك أن التغييرات الجديدة في نظام تملك الأجانب للشركات بما يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات بنهاية العام والمنظومة الجديدة المتكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب لها دلالات عدة خاصة أنها تزامنت مع «عام زايد»؛ حيث جسدت إرث زايد وجددت التأكيد على أن دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور لهم الشيخ زايد والآباء المؤسسين كانت وستظل دائماً حاضنة للكفاءات والمواهب وأرض الفرص والإبداع.

وأضاف الزعابي أن القرارات الجديدة تعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وتبين أنها تستشرف آفاق مستقبل اقتصادنا الوطني وتنصت بعناية بالغة لنبض السوق ومتطلباته، كما أن هذه القرارات تعكس نهج حكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في استحداث قنوات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة القائمة على الكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة والخبرات التخصصية في مختلف القطاعات التي خبرت أسواقنا وأصبحت ملمة بمتطلباتها بالتزامن مع التوجه نحو المنظومات التشريعية الأكثر تطورا وتنافساً.

وتابع «لا جدال في أن هذه القرارات تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته للاستثمار وللمستثمرين وللشركات العالمية..

ليس فقط من خلال خلق المزيد من الحوافز المقدمة للمستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولكن أيضاً عبر بث المزيد من الطمأنينة في نفوس المستثمرين والاحتفاظ برأس المال البشري المتميز». وقال الزعابي إن تعزيز مناخ الاستثمار ودعم ثقة المستثمرين في بيئة الاقتصاد سيكون له أثر كبير في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية؛ حيث ستسهم في رفع نسبة مساهمة تدفقات الاستثمار الأجنبي للدولة في الناتج المحلي الإجمالي.