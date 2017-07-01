الأرجنتيني رودولفو يصل 10 يوليو لترتيب إعداد «الوصل»

دبي(الاتحاد)

يستقبل الوصل في العاشر من يوليو الحالي مدربه الأرجنتيني رودولفو اروابارينا والجهاز الفني المساعد تمهيداً لانطلاقة برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد 2017- 2018، والذي ينطلق في 12 من الشهر الحالي بتجمع داخلي في دبي يشتمل على إجراء الفحوصات الطبية للاعبين.

ويستعد رودولفو (42 عاماً)، لقيادة «الإمبراطور» للموسم الثاني على التوالي بعد النجاحات التي شهدها الموسم الماضي، بحصول الفريق على وصافة دوري الخليج العربي، وحجز مقعده في المشاركة القارية في دوري أبطال آسيا 2017، ويتزامن وصول المدرب الأرجنتيني مع عودة الثلاثي البرازيلي كايو وليما ورونالدور، من الإجازات السنوية بعد أن قررت إدارة النادي الحفاظ على استقرار الفريق، باستمرار مشوار الثلاثي إلى جانب الجهاز الفني.

وأنهى «الإمبراطور» مشاركته في الموسم الماضي 2016- 2017، بأفضل طريقة ممكنة باحتلاله المركز الثاني لترتيب الدوري برصيد 57 نقطة خلف الجزيرة البطل، وهو المركز الأفضل في سجل «الإمبراطور» منذ موسم الثنائية 2006- 2007، وضمن «فهود زعبيل» انتزاع بطاقة المشاركة المباشرة في دوري أبطال آسيا 2018، ليعود الفريق إلى واجهة المنافسة القارية بعد غياب سنوات طويلة منذ آخر مشاركة في 2008.

ويقتصر برنامج التجمع الداخلي للفهود على أسبوع واحد قبل المغادرة إلى المحطة الخارجية الأولى في برنامج الإعداد في ألمانيا، والتي تليها فترة فترة إعدادية ثانية في إسبانيا قبل العودة البلاد استعداداً لانطلاقة مشوار المنافسات المحلية .

وتكشف إدارة الوصل غداً بشكل رسمي عن صفقة التعاقد مع مدافع العين سالم جمعة العزيزي، بعد توقيعه عقداً لثلاثة مواسم، ويأتي انتقال العزيزي (24) عاماً في صفقة انتقال حر للاعب بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق في 30 يونيو الحالي، ليكون ثاني اللاعبين الجدد في قائمة الأصفر للموسم الجديد، بجانب محمد سرور المنتقل من صفوف الشارقة بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووضعت إدارة الوصل عدداً من لاعبي الفريق الأول على لائحة الانتقالات من بينهم الثلاثي حسن زهران، ياسر سالم، أحمد الشامسي، في انتظار مناقشة تفاصيل العروض المقدمة للاعبين، علاوة على اكتمال صفقة الإعارة التبادلية مع نادي الجزيرة، والتي تقضي بانتقال لاعب الوسط عبدالله كاظم إلى «فخر العاصمة» مقابل استقدام المدافع سلطان السويدي.