«الأبيض الأولمبي» يختتم تحضيراته لوديتي السعودية الليلة

معتصم عبدالله (دبي)

يختتم منتخبنا الوطني الأولمبي، مساء اليوم، تدريباته بملعب ذياب عوانه بمقر اتحاد الكرة في دبي، قبل المغادرة إلى العاصمة السعودية الرياض في الثالثة من ظهر الغد، استعداداً لمواجهة مضيفه «الأخضر السعودي» في تجربتين وديتين يومي الاثنين والأربعاء المقبلين على التوالي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وتدخل وديتا السعودية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج تحضيرات «الأبيض»، استعداداً لخوض تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018، والمقررة بالصين، حيث يلعب منتخبنا في التصفيات ضمن المجموعة الرابعة التي تستضيفها العين خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو أمام منتخبات أوزباكستان، لبنان، نيبال، في المقابل يخوض «الأخضر» التصفيات الأولمبية ضمن المجموعة الثانية في الرياض، والتي تضم إلى جانبه منتخبات العراق، البحرين، وأفغانتسان.

ويشارك في التصفيات 40 منتخباً تم تقسيمها على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

وعاد منتخبنا إلى التدريبات اليومية بملعب ذياب عوانه بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، وشهدت الحصة التدريبية للأبيض أمس، حضور مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، إلى جانب أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب، وتشهد التدريبات مشاركة 26 لاعباً.

ومن المنتظر أن يعود «الأبيض» من رحلة الرياض ليختتم تحضيراته لانطلاقة التصفيات بمعسكر داخلي في العين خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الحالي، يتخلله خوض مباراة ودية أخيرة مع منتخب طاجيكستان في العاشر من يوليو، وذلك استعداداً لانطلاق التصفيات الآسيوية المقررة من 15 ولغاية 19 يوليو في مدينة العين.

من جانبه، أكد خالد باوزير لاعب، وسط المنتخب وفريق الوحدة، جاهزية «الأبيض» لتجربتي السعودية في أعقاب الظهور الإيجابي أمام البحرين 3-2 في الودية الأولى، وقال: «التجربة الماضية منحت الجهاز الفني الفرصة للوقوف على مستويات جميع اللاعبين، وبالتأكيد كانت استفادتنا كبيرة بالاحتكاك مع منافس جاهز يستعد بدوره للتصفيات»، وأضاف: «نتطلع إلى الظهور بشكل أفضل في مباراتي السعودية، ومن المتوقع أن يترفع نسق الأداء في ظل المنافسة الكبيرة بيننا كلاعبين لحجز مقعد في التشكيلة الأساسية وضمان تمثيل المنتخب في مباريات التصفيات المقبلة والتي نتطلع من خلالها إلى التأهل والوجود في نهائيات الصين».