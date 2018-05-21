نداء القرآن لأهل الإيمان.. إصلاح النفس

القاهرة (الاتحاد)
نداءات القرآن لأهل الإيمان فيها الأمر بإصلاح النفس، والعمل على طاعة الله، والبعد عن معصيته، وفي هذه الآية الكريمة العظيمة، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشُعَبِه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته، والاستمرار عليه، فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله، وبالقرآن، وجميع الكتب السماوية المتقدمة، يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً)، «سورة النساء: الآية 136».
قال العلماء، أي يا أيها الذين آمنوا آمِنوا بالله ورسوله، اثبتوا على الإِيمان، وآمِنوا بالكتاب الذي نزَّل على رسوله، القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، كل كتاب أنزل على نبي قبل القرآن.
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جاء في «التفسير الميسر»، يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه داوِموا على ما أنتم عليه من التصديق الجازم بالله تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن طاعتهما، وبالقرآن الذي نزله عليه، وبجميع الكتب التي أنزلها الله على الرسل، ومن يكفر بالله، وملائكته المكرمين، وكتبه التي أنزلها لهداية خلقه، ورسله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته، واليوم الآخر الذي يقوم الناس فيه بعد موتهم للعرض والحساب، فقد خرج من الدين، وبعُد بعداً كبيراً عن طريق الحق.
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الهدى المستقيم
(... وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً)، «سورة النساء: الآية 136»، ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم، وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم، واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر بجميعها، لتلازمها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض.
قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في جماعة أتوا رسول الله، فقالوا: إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل، فقال صلى الله عليه وسلم: «بل آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن وبموسى والتوارة، وبكل كتاب قبله».