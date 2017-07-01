منتخب السنوكر يدشن «الآسيوية» بـ3 انتصارات

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول، منافسات البطولة الآسيوية للسنوكر 6 كرات فردي وفرق في قيرقستان، المؤهلة لبطولة آسيا للمحترفين التي ستقام في تايلاند، ويمثل منتخبنا محمد شهاب، ومحمد الجوكر، وعبدالرحمن الشامسي، وبدأت المنافسات بدوري المجموعات، حيث خسر محمد شهاب أولى مبارياته، أمام اللاعب لي تانج هو من هونج كونج بفارق نقطة 4-5، في الشوط الفاصل، بعد مباراة مثيرة، إلا أن شهاب عاد ونجح في تحقيق أول فوز بالبطولة، على لاعب قيرقستان كوبانيشبيك ساجينديكوف بنتيجة 5-0.

في الوقت الذي نجح محمد الجوكر في الفوز في مباراته الأولى في البطولة على لاعب قيرستان كانيبيك ساجنبيف 5-0، إلا أنه خسر أمام اللاعب الإيراني محمد لبابي، بنفس النتيجة، وحقق عبدالرحمن الشامسي، أول فوز له في البطولة بعدما تغلب على لاعب قيرقستان سيميك أريموف 5-2.