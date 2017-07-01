اتحاد اليد يدرس تأجيل «خليجية الناشئين»

رضا سليم (دبي)

يدرس اتحاد اليد تأجيل البطولة الخليجية للناشئين المقررة إقامتها في الإمارات خلال الأسبوع الأخير من أغسطس المقبل، في ظل الظروف الراهنة والمقاطعة الخليجية التي تفرضها كل من الإمارات والسعودية والبحرين على قطر، في كل المجالات، والتي تفرض عدم دخول المنتخب القطري أية دولة من الدول التي قررت مقاطعتها.

وبات من الصعب مشاركة منتخب قطر في البطولة، إضافة إلى أن قطر تستضيف حالياً اللجنة التنظيمية والمنظم لكل البطولات الخليجية.

كان الاتحاد قد خاطب الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية لتنظيم البطولة، وتم تحويل الخطاب الموجه من الهيئة إلى اللجنة الأولمبية، وتأتي صعوبة إقامة البطولة ليس فقط في استبعاد قطر، بل لأن الرئيس والأمين العام للجنة التنظيمية الخليجية للعبة من قطر.

ويطرح الاتحاد تأجيل البطولة خلال اجتماعه يوم الاثنين المقبل، حيث سيكون هناك اجتماع للجنة المنتخبات تستعرض فيه برنامج المرحلة المقبلة لجميع المنتخبات، منها استعدادات منتخب الرجال للبطولة الآسيوية في يناير المقبل والمؤهلة لمونديال الرجال، والبطولة الخليجية للناشئين، وسيتم اتخاذ القرار وإبلاغه للجنة التنظيمية، كما ستعقد لجنة المسابقات اجتماعها من أجل وضع التصور الأخير لروزنامة الموسم الجديد بعد دمج نادي الشباب مع الأهلي والشعب مع الشارقة وفقدت اللعبة فريقين، وبات على خريطة المسابقات 6 أندية فقط على مستوى الرجال، وهناك عدة خيارات أمام لجنة المسابقات للموسم الجديد.

في الوقت الذي يدرس اتحاد اليد إقامة بطولة ودية للناشئين تشارك فيها المنتخبات الخليجية باستثناء قطر، لتكون بديلة للمنتخبات التي جهزت نفسها في معسكرات داخلية وخارجية في ظل اقتراب موعد البطولة.

وسيكون قرار الاتحاد هو أول قرار لتأجيل البطولات الخليجية في كل الألعاب، ويتوالى تأجيل البطولات الخليجية إلى أجل غير مسمى في ظل استمرار المقاطعة لقطر، ومن المنتظر أن يتم تأجيل بطولة مجلس التعاون الخليجي للشباب لكرة السلة التي تحتضنها البحرين أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات بطولة آسيا للشباب المقبلة، ويتوقّع اتحاد السلة أن تقرر اللجنة التنظيمية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها خلال هذه الفترة تأجيل البطولة المقبلة، ورغم قرب موعد إقامة البطولة، فإن الرؤية ليست واضحة من أجل الاستعداد والتحضير للنسخة المقبلة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي.

كما ينتظر الشارع الرياضي الخليجي القرار الأهم بشأن كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 23» والذي من المفترض أن تستضيفه قطر خلال ديسمبر المقبل، والذي لم يتحدد موقفه حتى الآن، في الوقت الذي حددت قطر موعد القرعة المحدد لها النصف الثاني من سبتمبر المقبل، إلا أن البطولة الأقرب الخاصة بالمنتخبات الخليجية الأولمبية السابعة والتي من المفترض أن تستضيفها قطر خلال أغسطس المقبل، وهي الأخرى تدخل في دائرة البطولات المؤجلة.

في الوقت الذي تستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة الخليج الحادية عشرة للشباب والرابعة للناشئين خلال الفترة من 18 وحتى 24 أغسطس المقبل، وهي البطولة التي ستقام في موعدها دون مشاركة منتخب قطر.