خباب بن الأرت .. صانع السيوف

القاهرة (الاتحاد)
الخباب بن الأرت التميمي، صحابي جليل، تم سبيه في الجاهلية، وبيع في مكة لأم أنمار الخزاعية، وكان من أول من دخلوا الإسلام، دفعت به الخزاعية لأحد الحدادين ليتعلم صناعة السيوف، فأتقن الحرفة، ولما بلغ أشده استأجرت له دكاناً وعدة واستثمرت مهارته في تصنيع السيوف، فذاع صيته سريعاً في مكة بسبب إتقانه وحسن سيرته. نزل فيه وأصحابه قول الله تعالى: (وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ* وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ)، «سورة الأنعام: الآيات 52 - 53».
رجاحة العقل
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أعمدة البيتعندما أخبر خباب أم نمار، بخبر إسلامه غضبت أشد الغضب، ودعت بأخيها سباع بن عبد العزى وهو في دكانه، فسألوه عن أمر إسلامه، فأجاب بأنه اتبع محمداً ودان بدين الإسلام، فعملوا فيه الضرب والركل بعدة الحديد، فقاومهم حتى خارت قواه ووقع فاقداً للوعي. بالغت أم أنمار في تعذيبه وكانت تسومه سوء العذاب والمهانة، فقد كانت تعقده في أحد أعمدة البيت، وتسخن الحديد حتى يحمر ويتغير لونه وتكوي به ظهر خباب وجسده حتى يغشى عليه، وكان كلما راجع النبي، أمره بأن يتحلى بالصبر، فكان يصبر معتصما بحبل الدين ثابتاً على دينه، حتى مر النبي عليه ذات مرة وهو تحت التعذيب، فرفع يديه ودعا له، فابتلى الله أم أنمار بصرع، وتفرغ بعدها خباب لتلاوة وتدبر القرآن.