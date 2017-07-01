كأس منصـور بن زايــــد للقدرة يجتذب النخبة في سردينيا

عصام السيد (سردينيا)

ينطلق فجر اليوم مهرجان سردينيا للقدرة بمنتجع هورس كنتري بارك في أربوريا بإيطاليا، برعاية رئيسة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي لسباقات الخيول العربية، ومواصلة للنجاحات العالمية التي حققها المهرجان على مدار السنوات الماضية، ويشهد اليوم الافتتاحي سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المفتوح للقدرة لمسافة 120 كلم CEI **، وتحدي السيدات على لقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة لمسافة 120 كلم CEI **، بمشاركة 20 فارسة من 5 دول أبرزها فارسات منتخب الإمارات، ويقام السباق تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وتأتي رعاية المهرجان لبطولات القدرة انطلاقاً من حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعم سباقات الفروسية عامة والقدرة خاصة على المستوى العالمي، للارتقاء بتلك الرياضة وتوسيع قاعدة سباقاتها في العالم.

واكتمل وصول الفرسان المسجلين للمشاركة في البطولات الأربع التي يتألف منها المهرجان، حيث تم إجراء الفحص البيطري المقرر للخيول المشاركة وعقد الاجتماع الفني لشرح النواحي الفنية المتعلقة بنظام السباق.

ويستقطب المهرجان نخبة من الفرسان والفارسات في سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المفتوح، وسط مشاركة 37 فارساً وفارسة في تحدي الـ 120 كلم.