حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لـ «دائرة الأراضي»

دبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (17) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك، متضمناً كلاً من: «مؤسسة التنظيم العقاري» و«معهد دبي العقاري» و«مركز فض المنازعات الإيجارية».

ووفقاً للقرار، يضم الهيكل ثلاثة قطاعات رئيسية هي: قطاع التسجيل والخدمات العقارية، وقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، وقطاع الدعم المؤسسي.

ويتبع قطاع التسجيل والخدمات العقارية أربع إدارات هي: إدارة سعادة المتعاملين، وإدارة التقييم العقاري، وإدارة التسجيل العقاري، وإدارة المساحة، أما قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري فتتبعه إدارات: إدارة ترويج الاستثمارات العقارية، وإدارة الدراسات العقارية، وإدارة التنمية العقارية، في حين يندرج تحت قطاع الدعم المؤسسي إدارات: الأمانات والتعويضات، والاتصال المؤسسي، وسعادة الموارد البشرية، والشؤون المالية، والشؤون الإدارية، وتقنية المعلومات.

ويتبع مدير عام الدائرة ثلاث إدارات هي: إدارة الرقابة وتقييم المخاطر، وإدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وإدارة الشؤون القانونية، إضافة إلى مكتب المدير العام، ونائبه.

ويكون لمدير عام دائرة الأراضي والأملاك إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات المشمولة بالهيكل التنظيمي المُعتمد بموجب أحكامه، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.