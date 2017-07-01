«الثقافة» تختتم ورشة إعداد الممثل المسرحي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة على مسرح مركز الوزارة في أبوظبي، مساء أمس الأول، ورشة إعداد الممثل المسرحي التي استمرت على مدى 4 أسابيع خلال شهر رمضان الماضي، بإشراف الفنان فيصل الدرمكي، وبمشاركة نحو 35 منتسباً من الإمارات وعدد من الدول العربية، ومن مختلف الفئات العمرية من الهواة ومحترفي العمل المسرحي على السواء، حيث كرمت الوزارة المشاركين في الورشة ومنحتهم شهادات التقدير.

وفي بداية الحفل الختامي، هنأ ياسر القرقاوي، مدير إدارة الفعاليات الثقافية بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، الشباب الذين شاركوا في الورشة، ونقل لهم تهنئة قيادات وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، معرباً عن أمله بأن تكون ورشة إعداد الممثل المسرحي قد عبرت عن طموحات الشباب، وأن تكون فرصة جيدة لهم لتوظيف مهاراتهم إلى جوار مهارات اكتسبوها من خلال الورشة.

وقال القرقاوي الذي حضر جانباً من فعاليات الدورة، إن الوزارة تحرص على الاهتمام المستمر بفئة الشباب من أجل رفع المستوى الثقافي لأبناء الدولة في مختلف المجالات والاهتمامات الثقافية والفنية والمعرفية، ومنها فن المسرح، وذلك بتوجيهات من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والذي يؤكد دوماً أهمية توفير المناخ المناسب للشباب المبدعين من المواطنين ليستكملوا أدواتهم ومهاراتهم، إضافة لوضعهم على الطريق الصحيح في مجال إبداعي وفني مثل المسرح.

وأوضح القرقاوي أن الورشة هدفت في المقام الأول إلى تحقيق رعاية الموهوبين والمبدعين، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في الورشة والتزامهم بالحضور يمثلان إجابة عن أسئلة توجه لمدى الاستفادة من الورشة، ويعطي بدوره ثقة في الوصول لنخبة من المسرحيين الشباب، شاكراً للمتدربين مساهمتهم في إنجاح الدورة.

وعلى صعيد متصل، أشاد المشاركون في الورشة بدور وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وبدعمه الكبير للمسرح والحركة المسرحية، مما يساهم بشكل فعال في إحداث حراك فني يستطيع أن يعيد لفن المسرح العريق بريقه ولمعانه، ويرفد الحركة المسرحية في الإمارات بأعدادٍ جديدة من المسرحيين الشباب ويعطي للفنان دوره في المجتمع، كما أشاد المشاركون بمستوى الورشة؛ خاصة أنها ركزت على خبرة الفنان فيصل الدرمكي كجانب تطبيقي عملي لعمله في مجال الممثل المسرحي، متمنين من الوزارة تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية في هذا المجال.