مكتبات الموتى إلى الرصيف.. ولا عزاء للمثقفين!

محمد عريقات (عمّان)
منذ أن أصبح للكتاب أولوية في حياتي وأنا أذهب إلى المكتبات والمعارض وبذهني مسبقاً عناوين أنوي شراءها، فلست ممن تستوقفهم الكتب المستعملة على الأرصفة.. لكون أغلبها في فنون الطبخ وعلوم الأبراج، وفي أحسن الأحوال روايات جيب بوليسية أو رومانسية، إلا أن ذلك الشاب الذي راح يفرش كتبه ومجلاته على الرصيف الذي يأخذني إلى البيت، استفزني لأن أقلّب نظري في عناوين كتبه، ومن النظرة الأولى راحت يدي تلتقط كتاباً تلو الآخر وكلها لأسماء شعرية وروائية معروفة، وكانت الصدمة عظيمة حين طلب البائع ثمناً بخساً لكل هذه الكتب، أي ما يعادل أقل من ثمن كتاب واحد من التي اشتريتها.
دفعتني الصدمة لأن أسأل أو بالأحرى أستجوب هذا البائع «الأمي» بالضرورة عن مصدر هذه الكتب ومن أين أتى بها، فجاء جوابه كالصفعة: «هذه مكتبات موتى» يهبني إياها الورثة دون أن أدفع لهم ثمناً أو يدفعون لي أجرة تخليصهم منها «رأس برأس، تماماً كما يفعلون حيال قمصانه وأحذيته».
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ضحك البائع، وقال: «يا سيدي هذه الكتب أمرها مختلف، هذه أشتريها، أدفع ثمنها، لذلك لن تحصل عليها بالثمن الذي دفعته لي في المرة السابقة». غادرته وأنا أقول بسري فعل خيراً «لص الهدايا» هذا من حيث لا يعلم، فقد أخرج الكتب من أقبية المؤسسات الثقافية الزائفة إلى فضاءات الأرصفة والقرّاء الحقيقيين، وصرت من مرتادي كتب الأرصفة لما تحمله لك من دهشة وألم حيال علاقتنا بالكتاب.
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وتفادياً لهذا المصير الذي يتهدد المكتبات شرع كثيرون من الأدباء والقراء إلى توزيع مكتباتهم التي جمعوها على مرّ سنوات عمرهم، بإرادة منهم، كأن يهبوها للمدارس والمنتديات، أو للمكتبات العامة، أو حتى للأصدقاء، وخير مثال على ذلك الشاعر الراحل محمود درويش الذي أهدى كتبه لأصدقائه، وكذلك أيضاً الشاعر الراحل محمد القيسي الذي اشترط على الجهة التي أهداها مكتبته أن يوضع لافتة تحمل اسمه، أما الروائي رشاد أبوشاور قام مؤخراً بإهداء مكتبته لنادي أسرة القلم الثقافي بالأردن، والنماذج كثيرة في تاريخنا القديم والحديث.