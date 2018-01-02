خليل إبراهيم: ننتظر حسم صفقة زكريا خلال ساعات

علي معالي (دبي)

أكد خليل إبراهيم مشرف فريق الكرة بنادي الإمارات عضو لجنة التعاقدات أن إدارة «الصقور» قدمت عرضها الكامل للنادي الأهلي المصري بشأن انتقال مؤمن زكريا لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقال: ننتظر اليوم أو غداً الرد النهائي من القاهرة بشأن اللاعب بعد اجتماع لجنة الكرة بالنادي، والمقرر له اليوم.

وأضاف: «نتمنى أن يتم انتقال مؤمن لصفوفنا حتى نستعد للمرحلة المتبقية من عمر الدوري، التي تشهد منافسات مهمة للغاية في الدور الثاني من دوري الخليج العربي».

من جانب آخر يبحث فريق الإمارات عن إقامة مباراة ودية يوم غدٍ استعداداً لعودة مباريات دوري الخليج العربي، وكان الفريق قد لعب مباراة ودية مع منتخب الصين تحت 23 سنة انتهت بفوز «التنين» 4/ 2 في مباراة دفع فيها التونسي نور الدين العبيدي مدرب الفريق بمجموعة كبيرة من اللاعبين الشبان، حيث سجل هدفي الصقور الثنائي الشاب عيسى علي، وسعيد سالم وهما من فريق 18 سنة بالنادي.

قال نور الدين العبيدي: «استفاد الفريق من فترة التوقف الحالية باستعادة العناصر التي سقطت من الحسابات لفترة بسبب الإصابات المتنوعة حيث عاد مجدداً الرباعي خالد شماريخ وعمر الخديم وخالد خميس وساشا، في حين يستمر غياب حسن عبدالرحمن الذي أجرى عملية في العضلة الضامة منذ فترة في فرنسا وما زال في مرحلة العلاج مع طبيب الفريق».

وقال العبيدي: «حصل الفريق على إجازة بسيطة ثم عدنا للتدريبات قبل خوض مباراة ضد المنتخب الصيني، ثم مباراة أخرى ننتظرها الخميس لنقف على كل العناصر الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «فريقي مطالب خلال مباريات الدور الثاني بتجميع ما بين 13 إلى 14 نقطة لكي نبقى في دوري الخليج العربي، وهذا يتطلب من اللاعبين الجهد الكبير وثقتي كبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق هذا المعدل من النقاط لرغبة الجميع في تعديل الصورة التي انتهينا عليها من منافسات الدور الأول التي جاء فيها الفريق في المركز الأخير».

وتابع: «علينا معالجة بعض الأخطاء التي ظهرت في الدور الأول، وندرك تماماً أن الدور الثاني يتطلب من الجميع مضاعفة الجهد والتركيز والانضباط الكامل في الملعب من أجل تجميع أكبر عدد من النقاط، خاصة أن الدور الثاني يعتبر بمثابة العد التنازلي، وأتحدث مع اللاعبين دائماً بأن الأمور في أيدينا خلال الدور الثاني، ورغم صعوبة الموقف، لا يوجد مستحيل في عالم الكرة ما دامت في أيدينا».