«المالية»: «الخدمات العمومية» تستحوذ على ثلث الميزانية لعام 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أمس، حول الأداء المالي لتنفيذ ميزانية الحكومة الاتحادية (وزارات) لعام 2017، أن ثلث قيمة الميزانية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات أنفق على الخدمات العمومية العامة بقيمة 16.2 مليار درهم، تعادل 33.3% من إجمالي الميزانية الاتحادية لعام 2017 البالغة 48.572 مليار درهم.

واستحوذت نفقات النظام العام وشؤون السلامة العامة على 21.5%، تعادل 10.45 مليار درهم، من إجمالي قيمة الميزانية الاتحادية للعام الماضي.

وبلغت حصة قطاع التعليم 6.57 مليار درهم، تعادل 13.5% من إجمالي الإنفاق الاتحادي المقرر ضمن ميزانية الوزارات لعام 2017. وحلت نفقات الدفاع في المرتبة الرابعة من حيث القيمة، حيث بلغت حصتها 6.148 مليار درهم بنسبة 12.7% من قيمة الميزانية الإجمالية لعام 2017، تلاها قطاع الصحة بحصة بلغت قيمتها 3.94 مليار درهم، تعادل 8.1% من إجمالي مخصصات الإنفاق للوزارات الاتحادية لعام 2017.

وتظهر البيانات أن حصة قطاع الحماية الاجتماعية بلغت 3.13 مليار درهم بنسبة 6.5% من الميزانية، تلاها الشؤون الاقتصادية بحصة قيمتها 1.02 مليار درهم تعادل 2.1%، ثم قطاع الإسكان ومرافق المجتمع بقيمة 621 مليون درهم بنسبة 1.3%، وجاء قطاع حماية البيئة بحصة قيمتها 290 مليون درهم، ثم قطاع الترفيه والثقافة والدين بحصة قيمتها 195 مليون درهم.