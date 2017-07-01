واشنطن (أ ف ب)

يندد الفنان الصيني «آي واي واي» مرة جديدة بالقمع الذي يتعرض له المعارضون السياسيون عبر العالم، من خلال 176 لوحة بورتريه مصنوعة من 1.2 مليون حجر ليجو في معرض قرب البيت الأبيض.

ويقام معرض «ترايس» في متحف «هيرشبورن» للفن الحديث والمعاصر بواشنطن، بعدما قدم 2014 في سجن الكاتراز قبالة سان فرانسيسكو على ساحل الولايات المتحدة. لا يعرف الفنان الصيني أحد المعارضين البارزين في العالم، كل الأشخاص الذين أنجز لوحة بورتريه لهم مستعيناً بأحجار ليجو على الأرض. ومن بين الأشخاص الذين أنجز لوحة بورتريه لهم، تشيلسي مانينغ وإدوارد سنودن اللذان يقفان وراء أهم تسريبات الوثائق السرية في الولايات المتحدة، وكذلك نلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ.