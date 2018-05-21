فتاوى يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

بأذان منطقة أخرى
* سمع أذاناً فأفطر، فتبين له أنه أذان منطقة تغرب فيها الشمس قبل منطقته فما حكم صيامه؟
- من أفطر على أذان المغرب، وتبين له أنه أذان منطقة أخرى، تغيب فيه الشمس قبل منطقته فلا إثم عليه وعليه قضاء ذلك اليوم، قال العلامة عليش، رحمه الله، في منح الجليل في ضرورة الأسرار بالأذان الثاني عند جمع المغرب والعشاء جمع تقديم: «لئلا يشكك من صلى المغرب أو أفطر بالأذان الأول في أنه قبل الغروب فيعيد صلاتها ويقضي صومه إن كان فرضاً». والله تعالى أعلم
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* من نسي فشرب أو أكل لا إثم عليه، فهل يقضي ذلك اليوم؟ وإن كان سيقضيه فهل يتم صومه أم لا؟ فإن قلتم يقضيه فلم لا يشرب إن عطش في ذلك اليوم مع كونه لن يجاهر؟
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