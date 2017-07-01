روبوت فيلم «ستار وورز» بثلاثة ملايين دولار في مزاد

لوس أنجلوس (أ ف ب)

بيع الروبوت الشهير «آر2-دي2» الذي استخدم في تصوير أجزاء عدة من سلسلة «ستار وورز» بحوالي ثلاثة ملايين دولار، على ما أعلنت دار مزادات أميركية.

الروبوت أسطواني الشكل يصدر أصواتاً حادة، وقد صنع من أجزاء استخدمت في الثلاثية الأصلية التي عرضت بين عامي 1977 و1983، فضلاً عن جزأين آخرين لاحقين (1999-2005)، على ما أوضحت دار «بروفايلز إن هيستوري» للمزادت قرب لوس أنجلوس.

ويبلغ ارتفاع الروبوت متراً، ويسير على عجلات صغيرة، وقد بيع إلى طرف لم يكشف عن هويته بمبلغ 2.76 مليون دولار، وهو تالياً القطعة الأغلى ثمناً التي بيعت خلال هذه المزادات المتمحورة على هوليوود، والتي استمرت ثلاثة أيام، وحققت عائدات إجمالية قدرها 14 مليوناً.

ومن القطع الأخرى الشهيرة في سلسلة أفلام «ستار وورز»، بيع سيف الليزر الذي استخدمه أحد أبطال الفيلم لوك سكايووكر في جزأين من السلسلة بسعر 450 ألف دولار، في حين بيعت خوذة دارث فايدر التي وردت في الفيلم الأول بسعر 96 ألف دولار.

وبيعت حلبة الرقص المضاءة المستخدمة في «ستارداي نايت فيفر» (1978) من بطولة جون ترافولتا، بسعر 1.2 مليون دولار.

أما البزة التي كان يرتديها ليوناردو دي كابريو في فيلم «تايتانيك» (1997) وسيف أرنولد شوارزينجر في «كونان ذي باربريان» (1982) فبيعا بسعر 192 ألف دولار لكل منهما.