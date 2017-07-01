مبيدات حشرية زراعية «قاتلة للنحل»

واشنطن (أ ف ب)

أكدت دراستان، هما الأوسع في هذا المجال أجريتا في أوروبا وكندا، الضرر الذي تلحقه المبيدات الحشرية الزراعية التي تطال النظام العصبي، على النحل وملقحات أخرى تتعرض لها.

نُشرت هاتان الدراستان في مجلة الجمعية الأميركية للعلوم، وأظهرتا أن استخدام المبيدات تطال النظام العصبي وتوصف بأنها «قاتلة النحل».

وتؤثر هذه المواد الكيميائية على النظام العصبي للحشرات، وتصيب النحل الذي يؤدي وظيفة لا بد منها في تلقيح النبات، بأضرار جسيمة، منها نقص في القدرة على التكاثر والنفوق المبكر، بحسب الباحثين.

وقال ديفيد جولسون، أستاذ علوم الأحياء في جامعة ساسيكس البريطانية عن خلاصات هاتين الدراستين «لم يعد ممكناً أن نقول بعد الآن إن هذه المبيدات الزراعية لا تضرّ النحل».

أجريت الدراسة الأولى في مناطق تمتد مساحتها الإجمالية على ثلاثة آلاف هكتار، في بريطانيا وألمانيا والمجر، وجرى خلالها تعريض ثلاثة أنواع من النحل لأزهار عولجت بذورها بمادة «كلوتيانيدين» أو «تياميتوكسام»، وهما مادتان لهما آثارهما الضارة على صحة النحل.