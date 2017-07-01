الذكاء الصناعي يمنع تعليقات الكراهية عبر «إنستغرام»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلنت شبكة «إنستغرام» لتشارك الصور، المملوكة من «فيسبوك»، عزمها التصدي للتعليقات المنطوية على كراهية عبر استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في تجسيد جديد لمحاولات المجموعات الإلكترونية للحد من المحتويات الإشكالية.

وكتب كيفن سيستروم، رئيس «إنستغرام» وأحد مؤسسيها عبر الموقع «كثيرون قالوا لنا إن التعليقات السلبية والعدائية كانت تمنعهم من الاستفادة بالكامل من إنستغرام، والتعبير بحرية».

وقال: «لمساعدتهم على ذلك، أوجدنا أداة تصفية لحظر بعض التعليقات العدائية على المنشورات والتسجيلات المصورة المباشرة»، موضحاً أن المستخدمين ستكون لهم حرية تفعيل هذه الخدمة أو عدمه.

وأكد سيستروم أن هذه الأداة ستشمل بداية التعليقات باللغة الإنجليزية على أن يتم توسيعها لتشمل لغات أخرى. وأضاف: «فريقنا علم أنظمتنا التعرف على بعض أنواع التعليقات العدائية، بشكل يحول دون رؤيتكم لها». لافتاً إلى أن «إنستغرام» تطلق أيضاً أداة تصفية للبريد الإلكتروني المزعج.

يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه شبكات التواصل اتهامات متكررة بالتقصير في تصفية المنشورات وعدم التصدي للتعليقات المنطوية على كراهية وإرهاب.