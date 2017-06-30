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تقتل خطيبها أثناء تصوير مقطع فيديو ترويجي
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تاريخ النشر: الجمعة 30 يونيو 2017

أ ف ب

أراد شابان أميركيان تصوير مقطع ترويجي لقناة "يوتيوب" خاصة بهما، بهدف تحقيق نجومية في عالم الإنترنت، فانتهى الأمر بمأساة.

والشابان هما موناليزا بيريز وخطيبها بيدرو رويس الذي كان يأمل في أن يصبح نجما على مواقع التواصل الاجتماعي، فانتهى به الأمر صريع رصاصة طلب من صديقته أن تطلقها عليه لتصوير مقطع مثير للجمهور.

ووفقا للسلطات في ولاية مينيسوتا، طلب الشاب -البالغ من العمر 22 عاما- من خطيبته أن تطلق النار باتجاهه فيما هو يضم موسوعة علمية إلى صدره. وقد أقنعها بفعل ذلك بعدما أراها كيف أن الرصاصة لم تخترق كتابا آخر.
وقبيل الحادثة، كتبت موناليزا في صفحتها على موقع "فيسبوك" تقول "أنا وبيدرو سنصّور اليوم واحدا من أخطر المقاطع التي صوّرت على الإطلاق"، مشددة على أن الفكرة فكرته هو.

ولما أطلقت النار باتجاهه اخترقت الرصاصة صدره فقضى على الفور، والتقطت الكاميرات كل الواقعة.
وللشاب وخطيبته قناة على موقع "يوتيوب" يرويان فيها قصصا من الحياة اليومية، وكانا يرغبان في الترويج لها من خلال هذا المقطع.
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