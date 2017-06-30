النواب البريطانيون يودّعون ربطة العنق!

أ ف ب

شهد البرلمان البريطاني ثورة وإن صغيرة، إذ بات بإمكان النواب عدم وضع ربطة العنق خلال الجلسات.

ولم يكن وضع ربطة العنق إلزامياً حتى الآن لكن العادة درجت أن يضعها أعضاء البرلمان كما هو وارد في مدونة «قواعد التصرف واللياقة» في مجلس العموم.

وجاء في هذا النظام «ما من شروط في ما يتعلق باللباس لكن درجت العادة أن يرتدي الرجال السترة وربطة العنق فيما ينبغي أن تعتمد النساء المستوى نفسه من اللباس الرسمي».

ويقوم رئيس المجلس بدور «شرطي» الموضة مع صلاحية إصدار قواعد جديدة في هذا المجال.

وأتت هذه الثورة بعدما أشعل النائب توم برايك من الحزب الليبرالي-الديمقراطي (وسط) الشرارة الأولى عندما حضر الأربعاء من دون ربطة عنق.