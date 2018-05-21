مؤشر قطر يتراجع 0.39%

الدوحة (وكالات)

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 8856.90 نقطة، فاقدًا 34.26 نقطة. وتباينت التداولات، حيث تقلصت السيولة إلى 185.74 مليون ريال، مقابل 1.04 مليار ريال في الجلسة السابقة. وفي المقابل ارتفعت أحجام التداول إلى 7.75 مليون سهم، علمًا بأنها بلغت الخميس الماضي نحو 6.39 مليون سهم.

وشهدت الجلسة تراجع 3 قطاعات أبرزها البنوك بـ0.65%، لهبوط 8 أسهم بالقطاع تصدرها الإجارة بـ3.3%، وتراجع الوطني 1.6%. وانخفض الصناعة 0.37%، لتراجع 6 أسهم تقدمها الخليج الدولية بـ3.5%. فيما ارتفعت 4 قطاعات تقدمها النقل بـ1.4%، مدعومًا بنمو أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بـ1.82%. وتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء بـ4.09%، بينما جاء سهم العامة للتأمين على رأس الارتفاعات بـ4.06%، علمًا بأن قطاع التأمين أنهى التعاملات مرتفعًا 0.32%. وجاء سهم مسيعيد المرتفع 0.33% على رأس نشاط التداول بكافة المستويات مسجلًا حجم بـ2.2 مليون سهم، وسيولة بقيمة 32.5 مليون ريال.