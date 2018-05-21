أبوظبي، عدن (الاتحاد)

اتهمت مصادر يمنية أمس، إرهابيون يعملون لحساب «تنظيم الحمدين» القطري وجماعة «الإخوان» بمحاولة اغتيال مانع العمري أبو صالح قائد كتيبة «حزم 3» بالقرب من معسكر الكتيبة في مديرية خور في عدن.

في وقت قالت المعارضة القطرية في تغريدات على «تويتر»، «إن أحد أوجه عمالة النظام القطري لإيران، وتحديداً في مجال دعم ميليشيات الحوثي في اليمن يتفرع منها غير تأمين السلاح والمال، تخصيص ميزانية للترويج للحوثي في الإعلام الخارجي»، فقد نجا قائد قوات القوة الضاربة قائد كتيبة «حزم 3» في عدن من محاولة اغتيال برصاص مسلحين مجهولين.

وأفاد مصدر أمني بأن العمري تعرض إلى كمين أثناء توجهه إلى إحدى المعسكرات، وقد نجا من الهجوم، فيما أصيب مرافقه الشخصي بطلقة في الصدر، نقل على إثرها للمستشفى، حيث يرقد حالياً في العناية المركزة، وحالته خطيرة.

فيما ذكر موقع «الاتحاد نيوز» اليمني، أن منفذي محاولة الاغتيال عناصر يعملون لحساب تنظيم الحمدين القطري وجماعة الإخوان المسلمين.