أصحاب الهمم يطالبون بمساجد صديقة لحالتهم

تحقيق (محمود خليل)

أشاد أصحاب الهمم بالاهتمام والرعاية الفائقة التي توليها لهم القيادة الرشيدة، مشيدين بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستبدال مسماهم من ذوي الإعاقة إلى أصحاب الهمم عند إطلاق سموه سياسة التمكين الخاصة بهم في أبريل الماضي.

واعتبروا أن الرعاية الخاصة التي يحظون بها في دولة الإمارات من قبل القيادة الرشيدة مؤشر ودليل على تطور الدولة في جعلهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع ككل، لافتين إلى بعض العقبات والعراقيل التي تواجههم في الوصول الشامل لكافة مرافق المساجد وتهيئتها لهم وعلى وجه الخصوص في عدد لا بأس به في المساجد القديمة التي تم تشييدها قبل العام 2013.

ولفتوا إلى أن المؤسسات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي تعمل بكل إمكاناتها وقدراتها لتطبيق كافة محاور سياسة تمكين أصحاب الهمم ضمن السقف الزمني المحدد لها خلال السنوات الخمس المقبلة.

واستعرض أصحاب الهمم جوانب عديدة من العراقيل والعقبات التي تواجههم خلال ارتيادهم بعض مساجد الدولة لأداء الصلوات جماعة، لافتين إلى أن المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية تستجيب لأي مطالب لهم في هذا الصدد وتبادر لإحداث التغيرات المطلوبة في المساجد ومحيطها لتصبح مؤهلة لهم وذلك ضمن إمكاناتها، مشددين على أن تهيئة المساجد ودور العبادة لتتناسب وقدراتهم واحتياجاتهم تعد أمراً أساسياً في ظل وجود الكثير منهم لا يرغبون بأي حال من الأحوال أن تفوتهم صلوات الجماعة.